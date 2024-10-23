Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024: когда имидж менять не стоит

Стрижка в определенные дни месяца связана с лунными ритмами, которые, по убеждениям астрологов и сторонников народных традиций, влияют на состояние здоровья, настроение и даже рост волос. Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года поможет вам выбрать лучший день для визита к парикмахеру или изменения цвета волос.
Если давно планируете изменить свой стиль, но колеблетесь, лунный календарь на ноябрь 2024 года от астрологов ТСН пригодится для выбора оптимальной даты в последний месяц осени.
- Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года: лучшие дни
- Нежелательные дни для стрижки в ноябре 2024 года
- Окрашивание волос по лунному календарю на ноябрь 2024 года
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года: лучшие дни
Наиболее благоприятными днями для стрижки в ноябре будут 2, 6-9, 12, 14, 16, 19, 21-25 числа. Астрологи считают, что именно в эти дни вы не только сможете обновить свою прическу, но и улучшить финансовую удачу благодаря стрижке.
Нежелательные дни для стрижки в ноябре 2024 года
Неблагоприятные дни для смены прически в ноябре: 1, 10, 11, 17, 28 и 29 числа. Астрологи советуют избегать визита к парикмахеру в эти даты, поскольку результат может быть неудачным - волосы могут хуже расти или потерять здоровый вид.
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
Лучше провести процедуры для ухода за волосами, вместо кардинальных изменений.
Окрашивание волос по лунному календарю на ноябрь 2024 года
Для окрашивания волос наиболее подходящие дни - 2, 15, и 16 ноября.
В эти даты ваши волосы будут выглядеть здоровыми и блестящими, поэтому не бойтесь экспериментировать с оттенками.
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