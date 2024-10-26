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Для раннего и богатого урожая: что добавить к луку на зиму перед посадкой

Юрий Берендий
26 октября 2024, 17:56
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Для получения раннего и большого урожая озимого лука важно правильно выбрать сроки посадки, подготовить почву и обработать луковицы.
Для раннего и богатого урожая: что добавить к луку на зиму перед посадкой
Что добавить к луку на зиму перед посадкой - метод для богатого урожая / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Осенняя посадка озимого лука становится все популярнее среди садоводов, ведь это позволяет получить ранний и качественный урожай. Но чтобы добиться успеха, нужно не только правильно выбрать сорт лука, но и обеспечить правильную подготовку почвы и дезинфекцию посадочного материала. Надежда, профессиональная садовод и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", делится своими советами о том, как правильно подготовить озимый лук к посадке.

Когда сажать лук на зиму 2024 года

"Ранняя посадка может привести к тому, что лук выпустит стрелку и погибнет от мороза, тогда как при поздней посадке корни могут не успеть сформироваться, и растение замерзнет", - отмечает Надежда.

Важно сажать лук за 2-3 недели до наступления стабильных холодов, чтобы он успел укорениться, но не начал расти.

  • Северные регионы Украины: середина октября.
  • Центральные регионы Украины: конец октября.
  • Южные регионы Украины: начало ноября.

Таким образом, лук успеет укорениться до промерзания основания, но не начинает активно расти.

Чем удобрить землю перед посадкой озимого лука - что добавить в грядку при посадке лука под зиму

Один из ключевых факторов для получения богатого урожая - это то, что росло на участке перед луком.

"Очень хорошие предшественники для лука - это сидераты, такие как горчица, рапс, горох, люцерна", - объясняет Надежда.

Эти растения обогащают почву азотом и другими микроэлементами, которые необходимы для здорового развития лука. Она также отмечает, что после капусты, томатов и огурцов лук также дает отличный урожай.

Однако важно помнить, что нельзя выращивать лук или чеснок на одном месте несколько лет подряд, поскольку это приводит к обеднению почвы и увеличивает риск заражения растений вредителями, такими как луковая муха и корневой клещ.

Перед посадкой на 1 м² участка дают 5-6 кг перегноя или компоста, а также минеральные удобрения: 10-15 г калийной соли и 20-25 г суперфосфата. За несколько дней до высадки почву проливают слабым раствором медного купороса.

Чем обработать лук перед посадкой под зиму - чем обеззаразить луковицы перед посадкой

Один из главных этапов подготовки озимого лука - это его дезинфекция. Надежда отмечает важность этого процесса.

"Лук уязвим ко многим грибковым болезням, таким как пероноспороз, альтернариоз, ржавчина. Если мы тщательно обработаем лук перед посадкой, то убережем его от многих болезней и вредителей", - указывает она

Смотрите видео о том, чем обработать лук перед посадкой под зиму:

Сколько нужно держать лук в марганцовке - как обрабатывать лук марганцовкой

Раствор марганцовки: Замачивание в темно-розовом растворе марганцовки на 2-3 года.

Как обработать лук солевым раствором - сколько соли на 10 литров воды для лука

Солевой раствор: 1 ст. л. соли на 1 л воды, замачивание 2-3 часа.

Как замочить лук в медном купоросе

Раствор медного купороса: 1 ч. л. среднего купороса на 10 л воды, замачивание на 10-15 минут.

Как приготовить зольный раствор для подкормки лука - как правильно разводить золу

Раствор золы: 1 л золы на 10 л воды, замачивание в течение 3 часов. Этот метод не только обеззараживает, но и насыщает лук микроэлементами.

Как обработать лук березовым дегтем - как развести деготь от луковой мухи

Раствор березового дегтя : 10 ст. л. дегтя на 10 л воды, что готова бороться с луковой мухой.

Можно ли удобрять лук селитрой - как развести селитру для лука

Можно замочить в аммиачной селитре: одна чайная ложка на 10 литров воды, замачивать на 15 минут. Это стимулирует рост и защитит от болезней и вредителей лук.

Для максимальной защиты Надежда предлагает совместить несколько методов.

"Мы можем сделать раствор, сочетающий несколько компонентов, таких как марганцовка, соль и зола. Этот раствор не только обеззаразит лук, но и подпитает его микроэлементами", - указывает садовод.

Какой лук надо сажать на зиму

По словам Надежды, для озимой посадки лучше всего подходят луковицы диаметром около 2 см, после мелких можно не пережить зиму, а слишком большие - уйти в стрелку.

Она также советует для выращивания зеленой луковицы выбирать луковицы более 3 см в диаметре, чтобы получить много зеленых листьев.

Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" имеет более ста тысяч подписчиков. Он был зарегистрирован 31 августа 2020 года.

Канал специализируется на советах по садоводству и огородничеству. Также авторы делятся рецептами заготовок на зиму и другими полезными советами. Всего на канале более 400 видео.

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