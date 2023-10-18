РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: погиб человек, еще четверо - пострадали

В среду, 18 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Снова бьют в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие", - написал он в Telegram.
Мэр города призвал не публиковать фото последствий ударов.
"Все официальные подробности ожидаем от ВГА", - добавил он.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал по частным домам в Днепровском районе.
По предварительным данным, погиб человек, еще трое - пострадали.
"Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали впоследствии. Прошу блогеров и СМИ пока воздержаться от любых фото и комментариев", - написал Лысак в Telegram.
Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по с. Обуховка в Днепропетровской области.
"Россияне ударили по частным домам, есть погибшая 31-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Обновлено. Глава МВД Игорь Клименко подтвердил смерть 31-летней женщина. По его данным, ранены четыре человека. Разбиты 8 частных домов в жилом секторе.
Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.
Ракетный удар по Запорожью
В ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. Известно о двух погибших. Три человека ранены, еще трое - пропали без вести.
Очевидцы атаки рассказали о первых минутах после взрыва.
По словам жильцов дома, в результате атаки погибли молодые супруги. Обоим было по 23 года. Пара жила с родителями мужчины. После ракетного удара отец пытался реанимировать своего сына, но безуспешно. Мать погибшего парня – в госпитале.
Другие новости:
- Ракетный удар по Николаеву: оккупанты попали в объект инфраструктуры
- Притворялся спасателем и корректировал ракетные удары: СБУ разоблачила агента РФ
- Ракетный удар по Грозе: СБУ разоблачила предателей, которые обрекли к смерти 53 односельчан