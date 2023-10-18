РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: погиб человек, еще четверо - пострадали

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о "прилетах" по частному сектору в Днепровском районе. Есть погибший и пострадавшие.

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Россия нанесла ракетный удар по частным домам в Днепровском районе / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

В среду, 18 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Снова бьют в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие", - написал он в Telegram.

Мэр города призвал не публиковать фото последствий ударов.

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"Все официальные подробности ожидаем от ВГА", - добавил он.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал по частным домам в Днепровском районе.

По предварительным данным, погиб человек, еще трое - пострадали.

"Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали впоследствии. Прошу блогеров и СМИ пока воздержаться от любых фото и комментариев", - написал Лысак в Telegram.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по с. Обуховка в Днепропетровской области.

"Россияне ударили по частным домам, есть погибшая 31-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Обновлено. Глава МВД Игорь Клименко подтвердил смерть 31-летней женщина. По его данным, ранены четыре человека. Разбиты 8 частных домов в жилом секторе.

Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.

Ракеты сравняли с землей дома в Обуховке / Фото: t.me/Klymenko_MVS

Ракетный удар по Запорожью

В ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. Известно о двух погибших. Три человека ранены, еще трое - пропали без вести.

Очевидцы атаки рассказали о первых минутах после взрыва.

По словам жильцов дома, в результате атаки погибли молодые супруги. Обоим было по 23 года. Пара жила с родителями мужчины. После ракетного удара отец пытался реанимировать своего сына, но безуспешно. Мать погибшего парня – в госпитале.

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