'Враг внутренний': в Одессе вандалы разгромили уникальный музей

Разбит стеклянный купол, под которым хранятся остатки древнегреческой колонии.

В Одессе вандалы разгромили уникальный музей / коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

Подрбный акт вандализма происходит за последний год уже второй раз

Власти города обратились к правоохранителям

В ночь на вторник, 18 ноября, в центре Одессы неизвестные изуродовали популярный среди местных жителей и туристов музей, находящийся под открытым небом на Приморском бульваре. Разбит стеклянный купол, под которым хранятся остатки древнегреческой колонии. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Пока наша страна всеми силами и средствами борется с внешним врагом. К сожалению... Внутри есть еще и враг внутренний. Сегодня ночью, когда некоторые регионы находились под атакой российских ракет и шахедов, на Приморском в Одессе была разбита пирамида-музей. Знаковое место бульвара. Большой труд сотен причастных ученых, которые стремились сохранить нашу историю", - заявил Лысак. видео дня

По его словам, такой акт вандализма происходит за последний год уже второй раз. Чиновник отметил, что даже не может подобрать слов, чтобы как-то назвать тех, кто причастен к преступлению против родного города, но точно не "одесситами".

"Власти города обратились к правоохранителям. Лично буду следить за ходом расследования", - подчеркнул Лысак.

Фото: t.me/odesaMVA

Музеи Одессы - главное

Как писал Главред, в Одессе под землей скрыт настоящий "подземный город" - загадочные катакомбы, созданные еще казаками после разрушения Запорожской Сечи, куда и сегодня запрещено спускаться без специального сопровождения.

В окрестностях Одессы, среди старинных могил Казацкого кладбища, скрыт один из самых масштабных исторических объектов Украины. Шкодова гора - место, которое веками хранит под собой настоящий подземный город: одесские катакомбы. Именно отсюда начинается один из крупнейших в мире лабиринтов, протяженность которого достигает сотен километров.

Несмотря на мифы, созданные Российской империей и позже усиленные советской историографией, Одесса оказалась значительно более старым городом, чем считали ранее - и это открытие археологов в корне изменило представление о ее основании.

Музей под открытым небом в Одессе В историческом центре Одессы, на Приморском бульваре, недалеко от Потемкинской лестницы, в 2008 году появился музей под открытым небом. Под стеклянным куполом хранятся остатки древнегреческой колонии, которая когда-то располагалась прямо под бульваром. Обзорная экспозиция выполнена в виде большого стеклянного купола, сквозь который можно увидеть фрагмент древней кладки, черепки, обломки греческих амфор и тому подобное. Все это - результат находок исследователей, которые начали раскопки в этой части города еще в 1996 году. Именно тогда были найдены первые экспонаты. Во время масштабной реконструкции города в 2008 году было обнаружено еще два слоя, один из которых относится к III, а другой - к IV веку до нашей эры. В то же время возникла идея о создании античного музея, который стал популярным среди одесситов и гостей города. На бульваре к оригинальному сооружению может подойти любой желающий, а музей вошел в туристические маршруты.

