Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знает

Ангелина Подвысоцкая
23 октября 2025, 15:04
62
Украинка рассказала об уникальности города во Львовской области, которому уже почти 800 лет.
Самбор
Что известно о городе Самбор / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что узнаете:

  • Где в Украине есть уникальные места
  • В какой области находится настоящий город-музей
  • Чем уникальный город Самбор во Львовской области

Многие люди любят путешествовать, но ищут несравненную архитектуру и красивые пейзажи за пределами Украины. Но в нашем государстве есть много городов, которые наполнены насыщенной историей и замечательными памятниками.

Одним из таких населенных пунктов является настоящий город-музей. Чуть ли не каждая его улочка имеет свои особенности, свою историю и изысканную архитектуру. Этот город - Самбор во Львовской области. Украинка показала на своей странице в Tik-Tok интересные места, которые стоит посетить каждому, кто побывает в Самборе.

видео дня

Что известно о городе Самбор

Город Самбор был основан в 1241 году. Тогда город стоял на пересечении торговых путей, что делало его очень популярным. Самбор наполнен старинной архитектурой и культурой.

Одним из самых интересных мест - готический костел Святого Иоанна Крестителя. Это самое высокое здание Самбора. Он был построен еще в XVI веке. Еще одна изюминка - церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Именно там хранится икона Самборской Богородицы и мощи святого Валентина, который считается покровителем влюбленных.

Также замечательным местом является краеведческий музей "Бойковщина". Там собраны старинные предметы быта, народные костюмы и уникальные этнографические экспонаты.

В городе также есть школа декоративно-прикладного искусства, музей Леся Курбаса и старинная ратуша на площади Рынок. Башню ратуши с часами видно издалека. А каждый исторический дом вызывает настоящий восторг.

Смотрите видео о городе Самбор:

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Львовщина Львовская область Самбор
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:31Война
Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:34Синоптик
Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Последние новости

16:11

"Мадьяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал сбросить с себя российское иго

16:09

"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

16:01

Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

16:00

Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

15:51

Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 годаТеплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года
15:31

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:20

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знаетВидео

Реклама
14:34

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:19

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:08

Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

14:04

Враг продвигается возле двух населенных пунктов на Днепропетровщине: DeepState показали изменения на карте

14:00

Елена Тополя заговорила о смене профессии: "Иногда "нагребает"

13:50

Разбитое сердце: София Ротару вспомнила умершего мужа в особый день

13:42

Пробрались ли россияне на правый берег: в ЦПД сказали, что происходит в Херсоне

13:30

Путинистку Гузееву проверяет полиция: грозит 10 лет тюрьмы

13:27

Не американцы, как считает большинство: кто придумал Хэллоуин на самом деле

13:16

Погода на завтра 24 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

13:07

Шампиньоны можно вырастить даже в квартире: что для этого нужноВидео

Реклама
12:58

Энергосистема оживляется дефибриллятором: почему Украина вошла в зиму неподготовленнойВидео

12:58

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

12:51

"Брижит Бардо умерла": актриса эмоционально отреагировала на внезапное сообщение

12:49

"В шоке": известный украинский режиссер рассказал о "прилете" в его дом

12:48

Бюджетная хитрость водителей: стоит ли устанавливать стяжки на шины зимой

12:37

Журналистка и оператор телеканала Freedom погибли во время атаки РФ на Краматорск

12:36

Суп по бабушкиному рецепту - хитовое осеннее блюдоВидео

12:18

Уже окончательно: какие будут тарифы на электроэнергию в Украине зимой

12:08

Задыхается: российского ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

12:05

"Акт войны против РФ": Медведев набросился на Трампа и потребовал "долбить оружием"

12:01

Выкрутятся из любой ситуации: 3 знака зодиака превращают трудности в успех

11:58

Грозы и ливни в конце рабочей недели: какие регионы Украины накроет непогода

11:51

"Потянуло на соленое": Решетники намекнули на четвертую беременность

11:39

Вести войну будет бессмысленно, Путин объявит капитуляцию через неделю - военный

11:39

Трамп впервые ударил санкциями по России: что ждет "военную машину" Путина

11:33

"Здесь оставлю интригу": Александра Кучеренко назвала своего фаворита

11:29

Божественный на вкус, аж тает во рту: рецепт кекса "Зебра"

11:06

Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

10:59

Языковая головоломка: какой украинский аналог имеет слово "искрометный"

10:55

В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: первые подробностиВидео

Реклама
10:43

Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухоВидео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

10:24

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил о позиции УкраиныВидео

10:21

Верка Сердючка задела Влада Яму: Данилко взорвал сеть новой песнейВидео

10:00

"Мы все еще хотим встреч": Рубио объяснил, почему США ударили санкциями по РФ

10:00

РФ ударила по спасателям на Харьковщине: есть погибший, много раненых

09:59

"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

09:52

Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

09:43

Одним решением: как Трамп может существенно ускорить окончание войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять