В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знает

Украинка рассказала об уникальности города во Львовской области, которому уже почти 800 лет.

https://glavred.info/culture/v-ukraine-est-nastoyashchiy-gorod-muzey-unikalnoe-mesto-o-kotorom-malo-kto-znaet-10708931.html Ссылка скопирована

Что известно о городе Самбор / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что узнаете:

Где в Украине есть уникальные места

В какой области находится настоящий город-музей

Чем уникальный город Самбор во Львовской области

Многие люди любят путешествовать, но ищут несравненную архитектуру и красивые пейзажи за пределами Украины. Но в нашем государстве есть много городов, которые наполнены насыщенной историей и замечательными памятниками.

Одним из таких населенных пунктов является настоящий город-музей. Чуть ли не каждая его улочка имеет свои особенности, свою историю и изысканную архитектуру. Этот город - Самбор во Львовской области. Украинка показала на своей странице в Tik-Tok интересные места, которые стоит посетить каждому, кто побывает в Самборе.

видео дня

Что известно о городе Самбор

Город Самбор был основан в 1241 году. Тогда город стоял на пересечении торговых путей, что делало его очень популярным. Самбор наполнен старинной архитектурой и культурой.

Одним из самых интересных мест - готический костел Святого Иоанна Крестителя. Это самое высокое здание Самбора. Он был построен еще в XVI веке. Еще одна изюминка - церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Именно там хранится икона Самборской Богородицы и мощи святого Валентина, который считается покровителем влюбленных.

Также замечательным местом является краеведческий музей "Бойковщина". Там собраны старинные предметы быта, народные костюмы и уникальные этнографические экспонаты.

В городе также есть школа декоративно-прикладного искусства, музей Леся Курбаса и старинная ратуша на площади Рынок. Башню ратуши с часами видно издалека. А каждый исторический дом вызывает настоящий восторг.

Смотрите видео о городе Самбор:

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред