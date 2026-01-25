Укр
Все слухи закончились: звезда Динамо определился со следующим этапом карьеры

Руслан Иваненко
25 января 2026, 23:06
Полузащитник киевского клуба определился с дальнейшим направлением своей карьеры.
Шапаренко, Динамо
Один из лидеров "бело-синих" принял стратегическое решение / Коллаж: Главред, фото: fcdynamo.com, instagram.com/nikolay.shaparenko

Кратко:

  • Шапаренко продлил контракт с "Динамо"
  • Новое соглашение действует до конца 2030 года
  • Интерес к игроку был со стороны Испании и Турции

Вокруг будущего полузащитника киевского"Динамо" Николая Шапаренко в последние месяцы активно распространялись слухи. Причиной стала ситуация с контрактом футболиста, срок действия которого подходил к концу.

На этом фоне появлялась информация об интересе к игроку со стороны ряда клубов, в частности из Турции и Испании.

Решение о дальнейшей карьере

Впрочем, Шапаренко определился со своим дальнейшим путем. Как сообщает официальный сайт "Динамо", 26-летний хавбек продлил контракт с киевским клубом. Новое соглашение рассчитано до конца 2030 года.

"Я остаюсь дома, остаюсь в своем родном клубе "Динамо". Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку", — заявил футболист.

"Динамо" Киев
Динамо Киев / Инфографика: Главред

Мотивация и цели на будущее

Шапаренко подчеркнул, что настроен помочь команде улучшить результаты и достичь поставленных целей.

"Думаю, что все знают наши цели. Надеюсь, что мы их все воплотим в реальность. Не хочется бросаться громкими словами и заявлениями. Хочется делать все в тишине и доказывать не словом, а делом", — добавил полузащитник.

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Кроме того, главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк определился с основной иерархией нападающих на вторую часть сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Напомним, что аналитик и тренер по стандартным положениям киевского "Динамо" Мацей Кендзерец заявил, что сразу несколько воспитанников клубной академии могут в ближайшее время покинуть команду. Речь идет о вингере Богдане Редушко, нападающем Матвее Пономаренко и защитнике Владиславе Захарченко.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

14:09

Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни домаВидео

14:08

Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

