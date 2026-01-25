Все слухи закончились: звезда Динамо определился со следующим этапом карьеры

Полузащитник киевского клуба определился с дальнейшим направлением своей карьеры.

Один из лидеров "бело-синих" принял стратегическое решение / Коллаж: Главред, фото: fcdynamo.com, instagram.com/nikolay.shaparenko

Кратко:

Шапаренко продлил контракт с "Динамо"

Новое соглашение действует до конца 2030 года

Интерес к игроку был со стороны Испании и Турции

Вокруг будущего полузащитника киевского"Динамо" Николая Шапаренко в последние месяцы активно распространялись слухи. Причиной стала ситуация с контрактом футболиста, срок действия которого подходил к концу.

На этом фоне появлялась информация об интересе к игроку со стороны ряда клубов, в частности из Турции и Испании.

Решение о дальнейшей карьере

Впрочем, Шапаренко определился со своим дальнейшим путем. Как сообщает официальный сайт "Динамо", 26-летний хавбек продлил контракт с киевским клубом. Новое соглашение рассчитано до конца 2030 года.

"Я остаюсь дома, остаюсь в своем родном клубе "Динамо". Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку", — заявил футболист.

Мотивация и цели на будущее

Шапаренко подчеркнул, что настроен помочь команде улучшить результаты и достичь поставленных целей.

"Думаю, что все знают наши цели. Надеюсь, что мы их все воплотим в реальность. Не хочется бросаться громкими словами и заявлениями. Хочется делать все в тишине и доказывать не словом, а делом", — добавил полузащитник.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

