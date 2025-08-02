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Махинации на закупках РЭБ и FPV: Зеленский о деталях коррупции в Нацгвардии

Алексей Тесля
2 августа 2025, 22:14
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Президент сообщил, что провел встречу с руководителями НАБУ Семеном Кривоносом и САП Александром Клименко.
Зеленский
Владимир Зеленский сообщил о расследовании в НГУ / Коллаж: Главред, фото: ОП, Facebook/okPivden

Важное:

  • Зеленский сообщил о разоблачении коррупции в Национальной гвардии
  • Клименко доложил президенту о ходе служебного расследования в Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАБУ и САП разоблачили факты коррупции, к которым причастны народный депутат, должностные лица районной и городской администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.

"Антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины. К сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморальные. Должна быть полная и справедливая ответственность за это", - сказал глава государства в своем вечернем обращении.

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Президент сообщил, что провел встречу с руководителями НАБУ Семеном Кривоносом и САП Александром Клименко и поблагодарил их за проведенную работу.

"Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу - за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", - отметил Зеленский.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту о ходе служебного расследования в Нацгвардии.

"Уже в Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", - сообщил президент.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

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/ Скриншот

Ранее сообщалось, что членство нардепа Алексея Кузнецова во фракции Слуга народа будет приостановлено на время расследования, сообщил глава фракции в парламенте Давид Арахамия. Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Она уточнила, что проект соответствующего распоряжения будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.

В субботу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении коррупционных схем, в которых оказались замешаны народный депутат, а также главы районной и городской администраций, и военнослужащие Национальной гвардии.

Как сообщал Главред, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. За основу проголосовало 330 нардепов.

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Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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