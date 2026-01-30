Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание: "Если честно, я рада"

Эмма Хеминг рассказала, как актер относится к своему состоянию.

Брюс Уиллис болезнь - Эмма Хеминг рассказала о деменции мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

У Брюса Уиллиса лобно-височная деменция

Жена артиста рассказала, знает ли он о своем диагнозе

В 2022 году американский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. В 2023 году ему диагностировали лобно-височную деменцию. По воспоминаниям Эммы Хеминг, второй (и нынешней) жены артиста, болезнь сперва прогрессировала незаметно - вернулось заикание, от которого Брюс страдал в детстве, появилась забывчивость.

Женщина сперва думала, что в их отношениях наступил кризис из-за перемен в характере звездного мужа. "Ты думаешь, что это кризис в браке, что что-то идет не так между вами… А потом появляется диагноз — и все становится понятным", - поделилась Эмма на подкасте Conversations with Cam.

Однако действительность оказалась еще страшнее. Тяжелая форма деменции прогрессирует, Уиллис требует особенного ухода, а его семья учится мириться с тем, что прежний Брюс больше не вернется.

Брюс Уиллис болезнь - Эмма Хеминг рассказала о деменции мужа / Скриншот YouTube

Эмма Хеминг призналась, что Брюс не знает о своей болезни. Свое состояние он считает нормой, которую никак не связывает с диагнозом. "Это и благословение, и проклятие. Брюс так и не осознал, что имеет эту болезнь. И, если честно, я рада, что он этого не знает", - говорит жена Уиллиса.

Брюс Уиллис болезнь - Эмма Хеминг рассказала о деменции мужа / фото: instagram.com/emmahemingwillis

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

