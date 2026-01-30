Укр
Ученые раскрыли тайного убийцу океанов: названа причина массовых вымираний

Алексей Тесля
30 января 2026, 05:05
44
Вулканическая активность насыщала океаны парниковыми газами и изменяла химический состав воды, что вызывало бурный рост водорослей.
море, океан
Раскрыта тайна океана / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Вы узнаете:

  • Раскрыты масштабные кризисы морской жизни в триасовую эпоху
  • Вулканическая активность насыщала океаны парниковыми газами и изменяла химический состав воды

Серия мощных подводных извержений, происходивших в древних океанах, могла сыграть решающую роль в масштабных кризисах морской жизни в триасовую эпоху.

К такому выводу пришли геологи из разных стран, изучившие участки древней океанической коры, сохранившиеся сегодня в горах Тибета, сообщает Discover Magazine.

видео дня

Объектом исследования стали остатки океанов Мезо-Тетис и Нео-Тетис — редкие геологические "снимки" исчезнувших морей. Эти структуры позволили ученым восстановить историю нескольких волн интенсивного подводного вулканизма, охвативших период от 250 до 200 миллионов лет назад. Возраст минералов циркона и титанита помог выделить три ключевых этапа активности, каждый из которых сопровождался образованием гигантских вулканических плато на океанском дне.

Когда полученные данные сопоставили с летописью вымираний, выяснилось, что по меньшей мере четыре крупных кризиса морских экосистем пришлись на те же временные отрезки. При этом сами извержения не уничтожали живые организмы напрямую — подводная лава редко покрывала значительные площади.

Разрушительное воздействие оказывал иной механизм. Вулканическая активность насыщала океаны парниковыми газами и изменяла химический состав воды, что вызывало бурный рост водорослей. Их последующее разложение приводило к резкому падению уровня кислорода и накоплению сернистых соединений, делая морскую среду непригодной для жизни. Особенно уязвимыми оказывались виды, не способные быстро адаптироваться к таким изменениям.

Авторы исследования подчеркивают, что большинство древних подводных вулканических структур было уничтожено движением тектонических плит, поэтому подобные события могли происходить гораздо чаще, чем позволяют судить сохранившиеся данные.

По мнению ученых, если эта гипотеза верна, влияние подводного вулканизма на историю жизни на Земле может выходить далеко за рамки триасового периода и объяснять и другие вымирания, причины которых до сих пор остаются неясными.

Тайна "каменной тропы" на дне Тихого океана: объяснение геологов

Исследуя древнюю цепь подводных вулканов в Тихом океане, ученые наткнулись на необычную структуру, которая визуально напоминает аккуратно вымощенную дорогу — словно сошедшую со страниц сказки о жёлтом кирпиче.

С первого взгляда кажется, что поверхность создана искусственно: ровные геометрические плиты образуют почти идеальный узор, похожий на мощёную улицу. Однако специалисты подчёркивают — перед нами не следы цивилизации, а редкий результат природных процессов.

Необычная форма возникла из-за многократного нагревания и охлаждения вулканических пород. Постепенно камень покрывался сетью трещин, сформированных резкими температурными колебаниями. В итоге поверхность распалась на правильные многоугольные сегменты — по тому же механизму, по которому высохшая почва растрескивается под солнцем.

Именно эта закономерная геометрия создаёт впечатление рукотворной кладки, хотя на самом деле "дорога" полностью сформирована естественными геологическими силами.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Читайте также:

Об источнике: Discovery Magazine


Discover Magazine — популярное издание, посвящённое науке и технологиям. Оно публикует материалы, которые не просто информируют, но и вдохновляют – "науку, которая имеет значение".

Тематика и аудитория:
Издание охватывает широкий спектр тем: от древней истории до современных технологических прорывов. Цель — сделать сложные научные идеи доступными для широкой аудитории, не обязательно специалистов.

