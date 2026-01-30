Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов

Вы узнаете:
Декабрист, герань, денежное дерево, замиокулькас и другие комнатные растения могут цвести в любое время года, если их правильно подкармливать. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, как приготовить удобрение для цветов дома, чтобы они порадовали яркми и пышными бутонами.
Это удобрение очень мощное и полностью натуральное, а по эффекту оно превосходит все готовые подкормки, даже самые дорогие. Готовится удобрение из простых доступных ингредиентов, которые есть на любой кухне.
"Благодаря этой подкормке мой декабрист цветёт круглый год, а остальные растения тоже радуют ярким цветением. И самое главное — листья становятся очень пышными, зелёными, без желтизны. Растения активно наращивают корневую систему, листья становятся плотными, насыщенного ярко-зелёного цвета", - рассказали на канале.
Эта подкормка подходит для любого домашнего растения, но больше всего её любят декабрист, герань и денежное дерево. После неё они буквально на следующий день начинают покрываться большим количеством ярких бутонов.
Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях
Для начала возьмите подходящую ёмкость, например небольшую баночку, и добавьте в нее одну столовую ложку обычного риса. Рис — это ценная подпитка для растений. Он содержит множество микро- и макроэлементов, витамины группы B, A, E, а также цинк, железо, магний, калий и кальций. Рис стимулирует развитие корневой системы и наращивание зелёной массы, способствует образованию бутонов.
Залейте рис 100 мл крутого кипятка и дайте настояться полтора часа. В рисовом настое содержится много крахмала — мощного стимулятора роста и цветения. Он помогает укрепить стебель, сделать листья плотными, глянцевыми и упругими.
После того как настой остынет, добавьте ½ чайной ложки дрожжей (можно сухих или влажных). Это нужно, чтобы запустить процесс ферментации. Тщательно размешайте и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжи насытились крахмалом и сахарами из риса.
Вода обогатится полезными элементами, а готовая подкормка не только накормит растения, но и восстановит, обновит и омолодит почву.
Эффект от этой подкормки мгновенный: уже на следующий день растения становятся красивее, пышнее и начинают закладывать бутоны.
Подкормка обладает накопительным действием — чем дольше её применяете, тем лучше результат.
Достаточно вносить по 2 столовые ложки под корень по влажной почве.
Смотрите видео - Как подкормить растения рисовой водой:
О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro
На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.
Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.
