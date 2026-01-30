Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
30 января 2026, 09:26
33
По народным верованиям, в этот день следует держать себя в руках и беречь мир в сердце.
Какой 31 января праздник
Какой 31 января праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 31 января
  • Что можно и нельзя делать 31 января
  • Приметы 31 января

В субботу, 31 января, в православном календаре день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святые чудотворцы и бессеребряные Кир и Иоанн принадлежат к сонму наиболее почитаемых врачей-святых христианского Востока. Их жизнь стала ярким свидетельством сочетания христианской веры, жертвенного служения ближним и бескомпромиссной верности Христу во времена жестоких гонений. Они прославились не только как целители телесных недугов, но и как врачи человеческих душ, исцелявших силой молитвы и благодати Божией.

видео дня

Святой Кир происходил из Александрии Египетской - одного из величайших духовных и культурных центров раннего христианства. Он получил основательное медицинское образование и практиковал врачебное искусство, но с самого начала совмещал его с проповедью христианской веры. Кир безвозмездно лечил больных, не принимая никакого вознаграждения, за что впоследствии был назван бессеребренником.

Святой Иоанн был воином и происходил из города Эдессы. Его жизнь до встречи с Киром была связана со службой в римском войске, однако он также исповедовал христианство, что в те времена требовало особого мужества.

В начале IV века, в правление императора Диоклетиана, христиане подверглись одним из самых жестоких преследований. Кир как известный проповедник и христианский врач оказался под угрозой ареста. Чтобы избежать принуждения к отречению от веры и не подвергнуть других христиан опасности, он оставил Александрию и поселился в Аравийской пустыне, где принял монашеский постриг и полностью посвятил себя молитве и аскезе.

Там его нашел Иоанн, который, узнав о святости и духовной мудрости Кира, стал его верным спутником и учеником. С того времени их пути стали нераздельными.

Узнав об аресте христианки Афанасии и ее трех дочерей - Феодотии, Феоктисты и Евдоксии - которые подвергались пыткам за веру, Кир и Иван добровольно пришли в город Канопа (близ Александрии), чтобы духовно поддержать мучениц. Их открытое выступление в защиту христианства привело к немедленному аресту.

После жестоких пыток, во время которых святые мужественно исповедовали веру во Христа, Кир и Иоанн были казнены из-за осквернения головы примерно в 311 году. Вместе с ними приняли мученическую смерть и святые женщины, которых они поддерживали.

Приметы 31 января

  • Вороны кружат или громко кричат - в метель.
  • Круги вокруг Луны вечером - весенний урожай будет удачным.
  • Если солнце ясно и небо безоблачно в полдень - ожидается ранняя весна.

Что нельзя делать 31 января

По народным верованиям, в этот день следует держать себя в руках и беречь мир в сердце. Любые ссоры, выяснение отношений или даже мелкие словесные стычки считаются опасными. Особое внимание следует уделить огню. Запрещалось что-то намеренно поджигать, сжигать или неосторожно обращаться с пламенем, чтобы не навлечь беды или пожары.

Что можно делать 31 января

У святых этого дня просят здоровье, особенно исцеление глаз, защиты от внутренних и внешних соблазнов, преследований, жизненных неурядиц, а также предохранение дома от пожаров и несчастий.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

09:58Война
"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

09:10Война
Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

08:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

Последние новости

10:05

Что будет с курсом доллара и евро в Украине до конца зимы: экономист оценил риски

09:58

Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

09:26

Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

09:17

Тайная переписка с Путиным: Мелания Трамп раскрыла детали общения с Кремлем

09:13

Битва трех див: прогноз на победителя Нацотбора на Евровидение-2026

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
09:10

"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

08:57

Пока москвичи не ощущают на себе бремя войны, война будет продолжатьсямнение

08:40

Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

08:09

Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

Реклама
07:56

Армия РФ захватила село на Днепропетровщине: в DeepState показали свежие карты

07:11

РФ ударила по Запорожью: вспыхнул пожар, пострадали люди - что известноФотоВидео

06:10

Логика переговоров: что важно знать об измененияхмнение

05:37

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

05:05

Ученые раскрыли тайного убийцу океанов: названа причина массовых вымираний

04:40

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в саду за 59 секунд

03:40

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

03:16

Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов

02:32

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называлиВидео

01:23

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

Реклама
01:01

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание: "Если честно, я рада"

00:25

"Опозорили Путина": The Times о деталях окружения россиян и штурма Купянска

00:07

Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

29 января, четверг
23:23

Скрытый трюк с бутылкой масла: одна хитрость на кухне меняет все

23:11

Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

22:27

Цены внезапно подскочат: какие продукты под угрозой резкого подорожания

21:45

Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

21:31

Посылки приходили сами собой: женщина раскрыла пугающую причину

21:29

В Украине изменят правила парковки: какой категории водителей стоит приготовиться

20:56

Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭКФото

20:36

В Киеве возобновляют обучение в школах: СМИ узнали сроки и формы занятий

20:34

Тернопольскую область атакуют сильные морозы: когда температура упадет до -21

20:03

Быстро, просто и очень вкусно: шикарный салат за 5 минут

19:42

Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причинуВидео

19:40

"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

19:37

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

19:26

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

19:25

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

19:10

Относительно очередного "воздушного" перемирия: что надо знатьмнение

19:04

Более суток без света: новые графики отключений в Сумах 30 января

Реклама
18:59

Отключение света в Запорожской области 30 января - когда не будет электроэнергии

18:42

РФ готовит новые обстрелы: тревожный прогноз о масштабных отключениях в Украине

18:38

Света не будет во всех областях: украинцам рассказали о графиках на 30 января

18:35

Трагедия в Кривом Роге: Шахеды попали в жилые дома, есть жертвы

18:28

Ударил ножом прямо в шею: военный едва не погиб в Черкасской области

18:22

Стиральная машина "съедает" ваши деньги: какой режим тратит больше всего энергии

18:04

Без дефицита, но дороже: незаменимый продукт скоро вырастет в цене

17:47

Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Хмельницкого и Сагайдачного - раскрыта тайнаВидео

17:44

Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезонаВидео

17:33

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятсяВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять