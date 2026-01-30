Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

По народным верованиям, в этот день следует держать себя в руках и беречь мир в сердце.

https://glavred.info/holidays/pochemu-31-yanvarya-nelzya-ssoritsya-i-vyyasnyat-otnosheniya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10736549.html Ссылка скопирована

Какой 31 января праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 31 января

Что можно и нельзя делать 31 января

Приметы 31 января

В субботу, 31 января, в православном календаре день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святые чудотворцы и бессеребряные Кир и Иоанн принадлежат к сонму наиболее почитаемых врачей-святых христианского Востока. Их жизнь стала ярким свидетельством сочетания христианской веры, жертвенного служения ближним и бескомпромиссной верности Христу во времена жестоких гонений. Они прославились не только как целители телесных недугов, но и как врачи человеческих душ, исцелявших силой молитвы и благодати Божией.

видео дня

Святой Кир происходил из Александрии Египетской - одного из величайших духовных и культурных центров раннего христианства. Он получил основательное медицинское образование и практиковал врачебное искусство, но с самого начала совмещал его с проповедью христианской веры. Кир безвозмездно лечил больных, не принимая никакого вознаграждения, за что впоследствии был назван бессеребренником.

Святой Иоанн был воином и происходил из города Эдессы. Его жизнь до встречи с Киром была связана со службой в римском войске, однако он также исповедовал христианство, что в те времена требовало особого мужества.

В начале IV века, в правление императора Диоклетиана, христиане подверглись одним из самых жестоких преследований. Кир как известный проповедник и христианский врач оказался под угрозой ареста. Чтобы избежать принуждения к отречению от веры и не подвергнуть других христиан опасности, он оставил Александрию и поселился в Аравийской пустыне, где принял монашеский постриг и полностью посвятил себя молитве и аскезе.

Там его нашел Иоанн, который, узнав о святости и духовной мудрости Кира, стал его верным спутником и учеником. С того времени их пути стали нераздельными.

Узнав об аресте христианки Афанасии и ее трех дочерей - Феодотии, Феоктисты и Евдоксии - которые подвергались пыткам за веру, Кир и Иван добровольно пришли в город Канопа (близ Александрии), чтобы духовно поддержать мучениц. Их открытое выступление в защиту христианства привело к немедленному аресту.

После жестоких пыток, во время которых святые мужественно исповедовали веру во Христа, Кир и Иоанн были казнены из-за осквернения головы примерно в 311 году. Вместе с ними приняли мученическую смерть и святые женщины, которых они поддерживали.

Приметы 31 января

Вороны кружат или громко кричат - в метель.

Круги вокруг Луны вечером - весенний урожай будет удачным.

Если солнце ясно и небо безоблачно в полдень - ожидается ранняя весна.

Что нельзя делать 31 января

По народным верованиям, в этот день следует держать себя в руках и беречь мир в сердце. Любые ссоры, выяснение отношений или даже мелкие словесные стычки считаются опасными. Особое внимание следует уделить огню. Запрещалось что-то намеренно поджигать, сжигать или неосторожно обращаться с пламенем, чтобы не навлечь беды или пожары.

Что можно делать 31 января

У святых этого дня просят здоровье, особенно исцеление глаз, защиты от внутренних и внешних соблазнов, преследований, жизненных неурядиц, а также предохранение дома от пожаров и несчастий.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред