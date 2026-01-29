Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 30 января
- Что можно и нельзя делать 30 января
- Приметы 30 января
В пятницу, 30 января, в православном календаре день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник называют еще Собор трех святителей. Он установлен, чтобы почтить трех великих святителей одновременно. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 30 января
Василий Великий (330-379) - епископ Кесарии Каппадокийской, известный своей аскетической деятельностью, литургическими реформами и трактатами о Святой Троице. Он стал символом монашества и богословской мудрости.
Григорий Богослов (329-389) - архиепископ Константинополя, известный за красоту и глубину своих речей и произведений о Святой Троице и христианской жизни. Его часто называют "Прекрасным" за превосходное красноречие.
Иоанн Златоустый (349-407) - архиепископ Константинополя, выдающийся проповедник и писатель, автор многочисленных толкований Священного Писания и морально-нравственных наставлений. Его назвали "Златоустым" за непревзойденную красоту речей.
Приметы 30 января
- Облака низко над землей - к сильным морозам в ближайшие дни.
- Птицы низко летают - будет холодно, высоко - теплее.
- Туман - к теплой, но влажной погоде.
Что нельзя делать 30 января
В этот день лучше воздержаться от ссор и наказаний детей - считалось, что они вырастут непослушными. Женщинам не советуют браться за рукоделие: поэтому праздник еще называют Днем трех святителей-непрядильников.
Что можно делать 30 января
В этот день в храмах совершают торжественные богослужения, посвященные трем великим святителям. Верующие обращаются к ним с молитвами о семейном счастье, взаимопонимании и благополучии в доме.
Василий Великий помогает избавиться от злобы и соблазнов и укрепить духовную стойкость. Григорий Богослов наставляет на верный путь и поддерживает в исправлении ошибок; его также просят о прозрении сбившихся с пути веры. Иван Златоуст предохраняет от обмана и происков, помогает распознать правду среди лжи.
Также стоит прочитать:
- Когда Сретениее и начало Великого поста: церковный календарь на февраль 2026
- Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки
- Почему 29 января нужно избегать острых инструментов: какой церковный праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред