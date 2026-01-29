Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
29 января 2026, 12:25
38
Женщинам 30 января не советуют браться за рукоделие: поэтому праздник еще называют Днем трех святителей-непрядильников.
Какой 30 января праздник
Какой 30 января праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 30 января
  • Что можно и нельзя делать 30 января
  • Приметы 30 января

В пятницу, 30 января, в православном календаре день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник называют еще Собор трех святителей. Он установлен, чтобы почтить трех великих святителей одновременно. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 января

Василий Великий (330-379) - епископ Кесарии Каппадокийской, известный своей аскетической деятельностью, литургическими реформами и трактатами о Святой Троице. Он стал символом монашества и богословской мудрости.

видео дня

Григорий Богослов (329-389) - архиепископ Константинополя, известный за красоту и глубину своих речей и произведений о Святой Троице и христианской жизни. Его часто называют "Прекрасным" за превосходное красноречие.

Иоанн Златоустый (349-407) - архиепископ Константинополя, выдающийся проповедник и писатель, автор многочисленных толкований Священного Писания и морально-нравственных наставлений. Его назвали "Златоустым" за непревзойденную красоту речей.

Приметы 30 января

  • Облака низко над землей - к сильным морозам в ближайшие дни.
  • Птицы низко летают - будет холодно, высоко - теплее.
  • Туман - к теплой, но влажной погоде.

Что нельзя делать 30 января

В этот день лучше воздержаться от ссор и наказаний детей - считалось, что они вырастут непослушными. Женщинам не советуют браться за рукоделие: поэтому праздник еще называют Днем трех святителей-непрядильников.

Что можно делать 30 января

В этот день в храмах совершают торжественные богослужения, посвященные трем великим святителям. Верующие обращаются к ним с молитвами о семейном счастье, взаимопонимании и благополучии в доме.

Василий Великий помогает избавиться от злобы и соблазнов и укрепить духовную стойкость. Григорий Богослов наставляет на верный путь и поддерживает в исправлении ошибок; его также просят о прозрении сбившихся с пути веры. Иван Златоуст предохраняет от обмана и происков, помогает распознать правду среди лжи.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:47Украина
Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:07Украина
Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Последние новости

12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Элина Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

11:47

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:43

Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

11:32

Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали

Реклама
11:03

"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

Реклама
08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке дедушки в кресле за 27 секунд

03:22

Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

02:40

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

01:53

Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

01:12

5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

00:19

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"Видео

23:31

Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

Реклама
22:48

Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работаютВидео

22:38

Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

22:35

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозеВидео

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять