Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

В пятницу, 30 января, в православном календаре день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник называют еще Собор трех святителей. Он установлен, чтобы почтить трех великих святителей одновременно. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 января

Василий Великий (330-379) - епископ Кесарии Каппадокийской, известный своей аскетической деятельностью, литургическими реформами и трактатами о Святой Троице. Он стал символом монашества и богословской мудрости.

Григорий Богослов (329-389) - архиепископ Константинополя, известный за красоту и глубину своих речей и произведений о Святой Троице и христианской жизни. Его часто называют "Прекрасным" за превосходное красноречие.

Иоанн Златоустый (349-407) - архиепископ Константинополя, выдающийся проповедник и писатель, автор многочисленных толкований Священного Писания и морально-нравственных наставлений. Его назвали "Златоустым" за непревзойденную красоту речей.

Приметы 30 января

Облака низко над землей - к сильным морозам в ближайшие дни.

Птицы низко летают - будет холодно, высоко - теплее.

Туман - к теплой, но влажной погоде.

Что нельзя делать 30 января

В этот день лучше воздержаться от ссор и наказаний детей - считалось, что они вырастут непослушными. Женщинам не советуют браться за рукоделие: поэтому праздник еще называют Днем трех святителей-непрядильников.

Что можно делать 30 января

В этот день в храмах совершают торжественные богослужения, посвященные трем великим святителям. Верующие обращаются к ним с молитвами о семейном счастье, взаимопонимании и благополучии в доме.

Василий Великий помогает избавиться от злобы и соблазнов и укрепить духовную стойкость. Григорий Богослов наставляет на верный путь и поддерживает в исправлении ошибок; его также просят о прозрении сбившихся с пути веры. Иван Златоуст предохраняет от обмана и происков, помогает распознать правду среди лжи.

