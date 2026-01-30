Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в саду за 59 секунд

Виталий Кирсанов
30 января 2026, 04:00
16
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к следующему заданию? Внимательно посмотрите на два изображения девочки, поливающей растение. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 небольших отличия. Думаете, сможете найти их все за 59 секунд? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов. Будьте внимательны, сосредоточены и не упустите ничего из виду.

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

01:23Украина
Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

23:11Украина
Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

21:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Гороскоп на сегодня 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Гороскоп на сегодня 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

Последние новости

06:10

Логика переговоров: что важно знать об изменениях

05:37

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

05:05

Ученые раскрыли тайного убийцу океанов: названа причина массовых вымираний

04:40

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в саду за 59 секунд

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
03:40

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

03:16

Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов

02:32

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называлиВидео

01:23

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

Реклама
01:01

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание: "Если честно, я рада"

00:25

"Опозорили Путина": The Times о деталях окружения россиян и штурма Купянска

00:07

Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

29 января, четверг
23:23

Скрытый трюк с бутылкой масла: одна хитрость на кухне меняет все

23:11

Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

22:27

Цены внезапно подскочат: какие продукты под угрозой резкого подорожания

21:45

Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

21:31

Посылки приходили сами собой: женщина раскрыла пугающую причину

21:29

В Украине изменят правила парковки: какой категории водителей стоит приготовиться

20:56

Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭКФото

20:36

В Киеве возобновляют обучение в школах: СМИ узнали сроки и формы занятий

Реклама
20:34

Тернопольскую область атакуют сильные морозы: когда температура упадет до -21

20:03

Быстро, просто и очень вкусно: шикарный салат за 5 минут

19:42

Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причинуВидео

19:40

"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

19:37

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

19:26

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

19:25

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

19:10

Относительно очередного "воздушного" перемирия: что надо знатьмнение

19:04

Более суток без света: новые графики отключений в Сумах 30 января

18:59

Отключение света в Запорожской области 30 января - когда не будет электроэнергии

18:42

РФ готовит новые обстрелы: тревожный прогноз о масштабных отключениях в Украине

18:38

Света не будет во всех областях: украинцам рассказали о графиках на 30 января

18:35

Трагедия в Кривом Роге: Шахеды попали в жилые дома, есть жертвы

18:28

Ударил ножом прямо в шею: военный едва не погиб в Черкасской области

18:22

Стиральная машина "съедает" ваши деньги: какой режим тратит больше всего энергии

18:04

Без дефицита, но дороже: незаменимый продукт скоро вырастет в цене

17:47

Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Хмельницкого и Сагайдачного - раскрыта тайнаВидео

17:44

Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезонаВидео

17:33

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятсяВидео

17:13

Новый удар по кошельку: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Реклама
17:09

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

17:01

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

16:42

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:39

"Бой с кровью": Тина Кароль сделала жесткое предсказание о НацотбореВидео

16:27

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали датуВидео

16:18

Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

16:14

Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

16:00

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

15:51

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

15:43

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять