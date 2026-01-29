Скрытый трюк с бутылкой масла: одна хитрость на кухне меняет все

Многие пользователи TikTok называют простой трюк "спасением на кухне".

При открытии новой бутылки обычно снимают кольцо-открывашку

Его можно использовать повторно: переверните кольцо вверх дном и вставьте обратно

Если вы любите готовить с оливковым маслом, наверняка сталкивались с проблемой, когда масло льётся слишком быстро и слишком много, но есть действенный лайфхак.

Есть простой лайфхак, который решает эту проблему — и он почти никто не знает, пишет Express.

При открытии новой бутылки обычно снимают кольцо-открывашку и выбрасывают его. Но его можно использовать повторно: переверните кольцо вверх дном и вставьте обратно в горлышко. Оно перекрывает широкое отверстие, оставляя узкую щель, через которую масло вытекает медленно.

Так поток масла становится контролируемым, расход уменьшается, а руки остаются чистыми. Пользователи TikTok называют этот трюк "спасением на кухне", а эксперты советуют его вместо пальца, прикрывающего горлышко.

Минус: метод подходит не для всех бутылок. Если крышка гладкая, кольцу держаться не за что. В таких случаях лучше использовать специальный графин для масла.

