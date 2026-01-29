Укр
Скрытый трюк с бутылкой масла: одна хитрость на кухне меняет все

Алексей Тесля
29 января 2026, 23:23
Многие пользователи TikTok называют простой трюк "спасением на кухне".
масло
Как использовать бутылку с маслом / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • При открытии новой бутылки обычно снимают кольцо-открывашку
  • Его можно использовать повторно: переверните кольцо вверх дном и вставьте обратно

Если вы любите готовить с оливковым маслом, наверняка сталкивались с проблемой, когда масло льётся слишком быстро и слишком много, но есть действенный лайфхак.

Есть простой лайфхак, который решает эту проблему — и он почти никто не знает, пишет Express.

видео дня

При открытии новой бутылки обычно снимают кольцо-открывашку и выбрасывают его. Но его можно использовать повторно: переверните кольцо вверх дном и вставьте обратно в горлышко. Оно перекрывает широкое отверстие, оставляя узкую щель, через которую масло вытекает медленно.

Так поток масла становится контролируемым, расход уменьшается, а руки остаются чистыми. Пользователи TikTok называют этот трюк "спасением на кухне", а эксперты советуют его вместо пальца, прикрывающего горлышко.

Минус: метод подходит не для всех бутылок. Если крышка гладкая, кольцу держаться не за что. В таких случаях лучше использовать специальный графин для масла.

Как легко натереть сыр: простой совет

Тертый сыр часто добавляют в салаты и горячие блюда, но при натирании он нередко слипается и прилипает к терке. Чтобы избежать этого, достаточно слегка смазать поверхность терки подсолнечным маслом — и процесс станет намного проще.

Ранее Главред писал о том, как отмыть плиту от застарелого жира. Если вовремя не помыть плиту, почистить ее будет уже сложно.

Напомним, ранее сообщалось о том, как отмыть микроволновку от старого жира. Из-за своей конструкции быстро отмыть микроволновую печь не всегда представляется простым занятием.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

