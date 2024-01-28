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Как избавиться от трения дверей и царапин на полу: 5 действенных решений

Руслана Заклинская
28 января 2024, 04:38
Чтобы избежать этой неудобной домашней проблемы, у вас есть несколько вариантов в зависимости от серьезности проблемы и ваших навыков.
Как избавиться от трения дверей и царапин на полу: 5 действенных решений
Как устранить трение двери об пол / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Со временем в доме возникает неприятная проблема, когда двери трутся об пол и царапают его. К счастью, от нее можно избавиться самостоятельно. Существует несколько причин, почему двери начинают тереться об пол:

  1. Оседание домов: со временем дома имеют тенденцию оседать из-за изменений в почве или фундаменте, что может вызвать слегка смещение дверных рам и, как следствие, двери могут начать тереться об пол.
  2. Изменения климата: деревянные двери расширяются и сжимаются с изменениями влажности и температуры. Во влажном или жарком климате древесина может набухнуть и дверь будет тереться об пол.
  3. Износ петель: со временем и частым использованием петли дверей ослабевают и изнашиваются, что может привести к тому, что дверь немного провиснет и поцарапает пол.
  4. Неправильная установка: если дверь или дверная коробка установлена неправильно, могут возникнуть проблемы с закрыванием двери, в частности трение об пол.
  5. Изношенные двери: в некоторых случаях, особенно с очень старыми дверями, сами двери могли со временем деформироваться, вызывая трение.

Это лишь несколько примеров, есть и другие возможные причины. Точное решение будет зависеть от происхождения проблемы.

Хитрости, чтобы двери не терлись об пол

Чтобы избавиться от трения дверей о пол, у вас есть несколько вариантов в зависимости от серьезности проблемы и ваших навыков.

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Сначала попробуйте отрегулировать петли. Если дверь слегка трется о пол, петли могут ослабнуть. Попробуйте затянуть винты петель с помощью отвертки. Если винты изношены, стоит их заменить.

Если натирание не слишком сильное, вы можете попробовать отшлифовать нижнюю часть двери, чтобы создать больше места. Снимите дверь с петель, поставьте ее в удобное для работы место и с помощью наждачной бумаги средней зернистости отшлифуйте ту часть, которая натирается. Помните, что шлифовать следует по направлению волокна древесины, чтобы не повредить дверь.

Если трение более значительное, возможно, вам придется немного обрезать нижнюю часть двери. Для этого сначала необходимо снять дверь с петель. Затем с помощью линейки или угольника нарисуйте прямую линию на части, которую вы хотите отрезать. Вы можете использовать ручную пилу, циркулярную пилу или лобзик, чтобы сделать срез. После обрезки зачистите край наждачной бумагой.

В случае, если ничего из вышеперечисленного не работает, вероятно, дверь или дверная рама деформированы. Тогда следует подумать об их замене.

Заметим, что важно работать очень осторожно. Надевайте защитные очки и перчатки во время шлифовки или резки, попросите помощи, если вам нужно передвинуть дверь.

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