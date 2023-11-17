Вашу квартиру "пасут" домушники, если вы обнаружили на дверях одну вещь

Ни один дом не застрахован на 100% от злодеев. Читайте, что делать, если квартиру пасут.

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Читайте, как защитить входную дверь от воров / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Квартиры всегда будут лакомой целью воров. От домушников трудно защититься, опытные злодеи знают, как взломать даже хорошую сигнализацию. Чтобы не стать их жертвой, лучше действовать "до" попытки вас ограбить. Читайте на Главреде, как понять, что квартиру пасут.

Обычно воры выбирают квартиру за несколько недель до преступления. В данном случае к дому приглядываются, смотрят, как часто в ней бывают хозяева и в какое время суток их нет дома, изучают соседей и просчитывают ваш рабочий график.

Если вдруг какой-то вор усмотрел вашу квартиру, вы можете увидеть метки воров на дверях - плюсики, крестики, скотч. Логика, зачем клеят скотч на двери, очевидна: если человек не снимает скотч - значит он не заходил домой и его, скорее всего, долгое время в доме нет.

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Как понять что квартиру пасут - главные признаки

Самый очевидный признак - следы взлома замков, вмятины или царапины на дверях.

Если вы видите постоянно у окон странных людей (одних и тех же) - это тоже может быть слежкой за вашей квартирой.

Воры могут пробираться и выключать или включать свет в вашей квартире в непривычное время.

Как воры помечают квартиры

Домушники часто оставляют крошечные метки, нанесенные мелом или краской на дверях, стенах или близлежащих поверхностях.

Кроме того, воры могут оставлять ленты, бумагу или другие материалы, чтобы проверить, как часто кто-то бывает в доме.

Воры могут оставлять пустые упаковки от товаров или почтовые коробки, чтобы сигнализировать о том, что в квартире есть ценные вещи.

Отдельные объекты, такие как определенные цвета, ткани или даже игрушки, могут использоваться как индикаторы.

Некоторые воры могут оставлять записки или метки, чтобы сообщить информацию другим членам их сети.

Что делать, если квартиру пасут

Не пытайтесь самостоятельно вмешиваться в ситуацию. Вашей первоочередной задачей должно быть обеспечение своей безопасности.

Если у вас есть серьезные подозрения, сразу же свяжитесь с местными правоохранительными органами. Расскажите им о своих опасениях и предоставьте любую доступную информацию.

Не трогайте замки, двери или другие возможные следы вторжения, чтобы не затруднить работу следствия.

В случае возможности, запишите дату и время подозрительных событий, описывайте происходящее, а также фиксируйте любую видимую активность вокруг вашей квартиры.

Убедитесь, что все двери и окна закрыты и заперты. Рассмотрите возможность установки дополнительных средств безопасности, таких как сигнализация или видеонаблюдение.

Обратитесь к соседям и поделитесь своими опасениями. Они могут помочь вам быть бдительным и предостеречь вас о подозрительной активности.

Не делитесь подозрениями с непроверенными людьми. Расскажите только полиции и, если необходимо, соседям, с которыми вы уверены.

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