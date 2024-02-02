Как утеплить входную дверь: давно забытый, но очень хороший способ

Как утеплить щели входной двери – сделать обильную обивку по всему ее периметру, так вы избавитесь не только от продуваний, но и постороннего шума.

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Чем лучше всего утеплить входную дверь, чтобы не дуло / Скриншот YouTube

Зимой все мы сталкиваемся с проблемой, когда дует из дверных щелей. У кого новые двери, тем меньше подвержены подобным проблемам, поскольку нужно лишь заделать отверстия. А вот у кого старые, возникает вопрос, чем лучше утеплить двери. Существует один из способов, который сделает так, что в вашем доме станет теплее.

Чем утеплить входную дверь снаружи

Сделайте обивку двери

Основным элементом обивки будет валик, он должен закрыть щель между косяком и дверным полотном. Полоску дерматина шириной 10 сантиметров нужно наложить на дверь изнаночной стороной снаружи и прибить мелкими гвоздиками через каждые 15 сантиметров или строительным степплером.

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Может возникнуть проблема, когда валик топорщится. Тогда его нужно аккуратно обрезать, чтобы он лег, и по краям прибить.

Возле дверных петель дерматин надо кроить особым способом.

Чтобы у нас валик не топорщился, мы его немножко обрезаем здесь, чтоб он лег. Теперь прибиваем, по краюшку.

Таким образом, мы заготовили валик.

Закрепляем обивку на двери

Теперь нужно закрепить обивку. Чаще всего используется поролон толщиной 2 сантиметра. Так будет и теплее, и со звукоизоляцией.

Понадобится лист поролона шире дверного полотна на 10 сантиметров, лишнее следует обрезать. Поролон недолговечен – спустя несколько лет он разрушится. Для продления срока службы используют ватин, который укладывают двумя слоями. Сверху кладется дерматин. Кроить нужно с запасом – по 3 сантиметра с каждой стороны

Прибивается дерматин от центра дверного полотна, потом сверху, а после снизу. Чтобы не было бугров, материал следует натянуть как можно сильнее. Появится складка, что сигнализирует о правильной натянутости материала.

Закрепляется обивка по всему периметру двери. Можно прибивать обычными мебельными гвоздями.

В конце следует сделать окантовку двери – лишний ватин сворачивается в трубочку, оборачивается дерматином и прибивается через каждые 10 сантиметров.

Вот так и получается валик, через который холод и шум не пройдут.

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