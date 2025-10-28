Кого нельзя пускать в дом 29 октября: строгие запреты и приметы 29 октября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день воркуют голуби
- Почему нельзя впускать в дом посторонних в этот день
- Почему нужно постоять под Солнцем 29 октября
29 октября церковь почитает память святой преподобномученицы Анастасии. Как сообщает Главред, её отец был язычником и сенатором Претекстата. Мать Анастасии Фавста была тайной христианкой.
Воспитанием девочки занимался святой Хрисогон. Он обучал ее Священному Писанию и христианским заповедям. Анастасия росла мудрой и благочестивой, а также целомудренной.
Когда мать девушки умерла, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Девушка старалась сохранить чистоту и избегала супружеских обязанностей, говоря якобы о болезни. Однажды император Диоклетиан узнал о том, что девушка христианка, когда она посещала тюрьму и помогала заключенным христианам. В итоге ее также арестовали и подвергли жестким пыткам, а затем казнили.
Что можно делать 29 октября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья и исцеления.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что тогда все вернется сторицей.
- В этот день нужно провести время на улице до заката. Предки верили, что солнечные лучи очистят душу и тело.
Что нельзя делать 29 октября
1. Нельзя 29 октября конфликтовать и ссориться. Считается, что тогда вы потеряете душевный покой.
2. Нельзя 29 октября поджигать мусор. Предки верили, что может разжечь гнев.
3. Нельзя 29 октября с грустью смотреть в зеркало. Иначе у вас будет застой по делам.
4. Нельзя 29 октября впускать в дом посторонних. Считается, что иначе вы потеряете благополучие и гармонию в семье.
Приметы 29 октября
- Если в этот день солнечно, то зима будет короткой.
- Если в этот день низко плывут облака, то будет похолодание.
- Если в этот день еще не опали листья, то будет еще несколько дней тепло.
- Если в этот день голуби громко воркуют, то погода будет теплой.
Вас также заинтересует:
- Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем
- Придут беды, несчастья и проблемы: в какие годы нельзя праздновать День рождения
- Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующих
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред