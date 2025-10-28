Кого нельзя пускать в дом 29 октября: строгие запреты и приметы 29 октября

Что можно делать 29 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

29 октября церковь почитает память святой преподобномученицы Анастасии. Как сообщает Главред, её отец был язычником и сенатором Претекстата. Мать Анастасии Фавста была тайной христианкой.

Воспитанием девочки занимался святой Хрисогон. Он обучал ее Священному Писанию и христианским заповедям. Анастасия росла мудрой и благочестивой, а также целомудренной.

Когда мать девушки умерла, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Девушка старалась сохранить чистоту и избегала супружеских обязанностей, говоря якобы о болезни. Однажды император Диоклетиан узнал о том, что девушка христианка, когда она посещала тюрьму и помогала заключенным христианам. В итоге ее также арестовали и подвергли жестким пыткам, а затем казнили.

Что можно делать 29 октября

В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья и исцеления.

В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что тогда все вернется сторицей.

В этот день нужно провести время на улице до заката. Предки верили, что солнечные лучи очистят душу и тело.

Что нельзя делать 29 октября

1. Нельзя 29 октября конфликтовать и ссориться. Считается, что тогда вы потеряете душевный покой.

2. Нельзя 29 октября поджигать мусор. Предки верили, что может разжечь гнев.

3. Нельзя 29 октября с грустью смотреть в зеркало. Иначе у вас будет застой по делам.

4. Нельзя 29 октября впускать в дом посторонних. Считается, что иначе вы потеряете благополучие и гармонию в семье.

Приметы 29 октября

Если в этот день солнечно, то зима будет короткой.

Если в этот день низко плывут облака, то будет похолодание.

Если в этот день еще не опали листья, то будет еще несколько дней тепло.

Если в этот день голуби громко воркуют, то погода будет теплой.

