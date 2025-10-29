Придут беды и начнется "черная полоса": строгие приметы в праздник 30 октября

Что можно делать 30 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/pridut-bedy-i-nachnetsya-chernaya-polosa-strogie-primety-v-prazdnik-30-oktyabrya-10710698.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 30 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день воркуют голуби

Почему нельзя впускать в дом посторонних в этот день

Почему нужно постоять под Солнцем 30 октября

30 октября церковь почитает чудотворную Озерянскую икону Божией Матери. Как сообщает Главред, этот образ считается одним из самых почитаемых святынь Харьковской области. Эта икона появилась около села Озеряны. Вскоре на этом месте построили Озерянский монастырь. Однажды крестьянин косил траву и случайно рассек косой икону, которая внезапно там оказалась. Он забрал икону домой, а утром образ чудесным образом соединился, оставил лишь тонкий след.

Позже икону перенесли в Куряжский Преображенский монастырь под Харьковом, а затем - в Покровскую церковь. Эту икону ежегодно носили крестным ходом в Харьков и оставляли на всю зиму.

видео дня

К образу постоянно съезжались паломники. Они утверждали, что после посещение обители исцелялись и избавлялись от бед. Даже писатель Григорий Квитка-Основьяненко, который был ослепший, начал прозревать после того, как мама привела его в Куряжский монастырь, помолилась и омыла его святой водой. Молебнами с иконой даже уберегли Харьков от эпидемии холеры. Считается, что оригинальный образ Богородицы был утерян в 1930-х годах.

Что можно делать 30 октября

В этот день нужно помолиться. Перед иконой Божией Матери стоит попросить исцеления от болезней.

В этот день нужно совершить доброе дело. Считается, что это принесет благополучие.

В этот день можно знакомиться с другими людьми. Предки верили, что это принесет пользу.

Что нельзя делать 30 октября

1. Нельзя 30 октября думать негативно. Иначе к вам придут беды и несчастья.

2. Нельзя 30 октября лениться. Считается, что тогда вы останетесь без денег.

3. Нельзя 30 октября брать деньги взаймы. Предки верили, что тогда придет финансовая нестабильность.

4. Нельзя 30 октября признаваться в любви и венчаться. Считается, что тогда брак не будет счастливым.

5. Нельзя 30 октября обижать птиц. Это может навлечь беду на дом.

Приметы 30 октября

Если в этот день слышно пение птиц, то ночью будет мороз.

Если в этот день на деревьях много паутины, то зима будет теплой.

Если в этот день идет снег, то будут морозы.

Если в этот день у дома появились синички, то зима начнется уже скоро.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред