Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

31 октября церковь почитает память святых апостолов Стахия, Амплия и других. Как сообщает Главред, Стахий был одним из двух кандидатов на место Иуды Искариотского после его измены и смерти. Он проповедовал в Византии и Малой Азии.
Амплий был учеником апостола Павла и был добрым сотрудником апостольской миссии. Амплий проповедовал в Италии и Македонии. Также церковь вспоминает других учеников Христа - 70 апостолов. Они проповедовали христианство по всему Средиземноморью. Большинство этих апостолов погибли из-за гонений на христиан.
Что можно делать 31 октября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят счастья и благополучия.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Это вернется к вам сторицей.
- В этот день нужно приготовить блюдо из курицы. Предки верили, что если съесть куриное мясо, то беды обойдут стороной.
- В этот день нужно убрать в доме. Это очистит дом от негатива и неприятностей.
Что нельзя делать 31 октября
1. Нельзя 31 октября начинать новые важные дела и переезжать. Это к несчастью.
2. Нельзя 31 октября отказывать в милостыне. Считается, что это притянет неприятности.
3. Нельзя 31 октября давать и брать деньги в долг. Предки верили, что так можно притянуть безденежье.
4. Нельзя 31 октября бездельничать. Иначе удача отвернется от вас на целый год.
Приметы 31 октября
- Если в этот день громко чирикают воробьи, то будет теплая погода.
- Если в этот день идет дождь, то зима будет мокрой и теплой.
- Если в этот день слышно гром, то весна будет ранней.
- Если в этот день на деревьях много желудей, то зима будет морозной.
