Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

Что нельзя делать 31 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от финансовых потерь и негатива.

Что нельзя делать 31 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет дождь

Почему нельзя брать деньги в долг в этот день

Почему нужно приготовить куриное мясо 31 октября

31 октября церковь почитает память святых апостолов Стахия, Амплия и других. Как сообщает Главред, Стахий был одним из двух кандидатов на место Иуды Искариотского после его измены и смерти. Он проповедовал в Византии и Малой Азии.

Амплий был учеником апостола Павла и был добрым сотрудником апостольской миссии. Амплий проповедовал в Италии и Македонии. Также церковь вспоминает других учеников Христа - 70 апостолов. Они проповедовали христианство по всему Средиземноморью. Большинство этих апостолов погибли из-за гонений на христиан.

Что можно делать 31 октября

В этот день нужно помолиться. У святых просят счастья и благополучия.

В этот день нужно сделать доброе дело. Это вернется к вам сторицей.

В этот день нужно приготовить блюдо из курицы. Предки верили, что если съесть куриное мясо, то беды обойдут стороной.

В этот день нужно убрать в доме. Это очистит дом от негатива и неприятностей.

Что нельзя делать 31 октября

1. Нельзя 31 октября начинать новые важные дела и переезжать. Это к несчастью.

2. Нельзя 31 октября отказывать в милостыне. Считается, что это притянет неприятности.

3. Нельзя 31 октября давать и брать деньги в долг. Предки верили, что так можно притянуть безденежье.

4. Нельзя 31 октября бездельничать. Иначе удача отвернется от вас на целый год.

Приметы 31 октября

Если в этот день громко чирикают воробьи, то будет теплая погода.

Если в этот день идет дождь, то зима будет мокрой и теплой.

Если в этот день слышно гром, то весна будет ранней.

Если в этот день на деревьях много желудей, то зима будет морозной.

