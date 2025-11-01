4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

Что можно узнать:
2 ноября церковь почитает память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семь тысяч христиан, которые погибли за веру. Как сообщает Главред, Они служили при дворе персидского царя Сапора и тайно исповедовали христианство.
Однажды царь узнал о вере подданных. Он вызвал их на суд, где их заставлял отречься от веры, но мужчины твердо стояли на своем и остались преданы Христу. После этого их приговорили к пыткам.
Во время пыток Сапор начал хулить Бога, а один из мучеников прокричал: "Да умолкнут твои уста". После этого царь онемел. Акиндин сжалился и прочитал молитву, после которой царь снова смог говорить. Он назвал это колдовством и велел сжечь святых.
Что можно делать 2 ноября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты от бед.
- В этот день нужно помириться до заката солнца с теми, с кем вы были в ссоре. Тогда из жизни уйдут беды и неурядицы.
- В этот день нужно хорошо потрудиться в доме. Это принесет мир и достаток.
Что нельзя делать 2 ноября
1. Нельзя 2 ноября отправляться в дальнюю дорогу. Иначе может произойти беда.
2. Нельзя 2 ноября выносить из дома старые вещи. Считается, что так можно потерять счастье и удачу.
3. Нельзя 2 ноября одалживать деньги и вещи. Так вы можете упустить собственную удачу.
4. Нельзя 2 ноября ломать ветки деревьев. Это приведет к проблемам со здоровьем.
Приметы 2 ноября
- Если в этот день на деревьях иней, то год будет неурожайным.
- Если в этот день на дорогах грязь, то декабрь будет теплым.
- Если в этот день птицы прячут голову под крыло, то скоро ударят морозы.
- Если в этот день с утра идет снег, то зима будет холодной.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
