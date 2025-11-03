Вы сами притянете к себе беду: приметы, которые нельзя нарушать в праздник 4 ноября

Что можно делать 4 ноября. Приметы и запреты, которые уберегут от влияния нечистой силы.

Что нельзя делать 4 ноября / фото: pomisna.info

Что значит, если в этот день идет снег

Почему нельзя знакомиться этот день

Что нужно сделать в доме 4 ноября

4 ноября церковь почитает память святителя Павла, митрополита Тобольского. Как сообщает Главред, он родился в обеспеченной семье. Павел получил хорошее образование в Самборском училище, а после учился в Киево-Могилянской академии.

Павел решил принять монашеский постриг в Киео-Печеской лавре, а вскоре стал иеромонахом. Также его приглашали служить в Славяно-греко-латинской академии. Павел был архимандритом Юрьевского монастыря, который был основан князем Ярославом Мудрым. Также его посвятили епископом и митрополитом Тобольским и Сибирским.

Митрополит заботился о бедных и сиротах, выступал против изъятия церковных имений, которое проводила императрица Екатерина ІІ. Он все время обращался ко всем на украинском языке. Позже его выслали из Тобольска и он уехал служить в Киево-Печерскую лавру, где провел время в монашеских подвигах. Под Большой лаврской церковью он и был похоронен, а сейчас его мощи покоятся в Ближних пещерах лавры.

Что можно делать 4 ноября

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить терпения и мудрости.

В этот день нужно положить на подоконник гроздь рябины. Это считается мощным домашним оберегом.

В этот день нужно нарисовать кресты над входной дверью и окнами. Это защитит от нечистой силы.

В этот день нужно провести время с семьей. Это благоприятный день для подобного.

В этот день нужно зажечь свечи. Предки верили, что это очистит день от негатива.

Что нельзя делать 4 ноября

1. Нельзя 4 ноября одалживать соседям спички. Иначе вы отдадите свое благополучие.

2. Нельзя 4 ноября заводить новые знакомства. Под ликом незнакомцев может скрываться нечистая сила.

3. Нельзя 4 ноября работать до изнеможения. Предки верили, что это принесет болезни.

4. Нельзя 4 ноября делать крупные покупки или брать деньги долг. Считается, что они не принесут пользы.

Приметы 4 ноября

Если в этот день утром беспокойные птицы, то вечером будет дождь или снег.

Если в этот день коты ищут тепло, то скоро будет мороз.

Если в этот день пошел снег, то зима будет также снежной и богатой.

Если в этот день каркают вороны, то будет непогода.

