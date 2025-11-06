День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день пошел снег
- Почему нельзя работать допоздна этот день
- Что нужно заняться рукоделием 7 ноября
7 ноября церковь почитает память святых 33 мучеников в Мелитыне. Как сообщает Главред, Гион родился в благочестивой христианской семье. Его мать была слепой и он с ранних лет заботился о ней. Гион
В те времена императорами были Диоклетиан и Максимиан. Они отправили офицеров, чтобы подавить христианство и призвать молодых мужчин в армию. Гиона также хотела призвать, но он отказался и выгнал солдат деревянной палкой. Гион знал, что за ним придут власти, поэтому он укрылся в пещере вместе с девятнадцатью другими христианами.
Однажды Гион получил видение. Перед ним явился человек в белом и сказал, что он будет служить Небесному царю. После этого Гиона и других христиан арестовали, привезли в город Мелитен, где обезглавили.
Что можно делать 7 ноября
- В этот день нужно заняться рукоделием. Считается, что вещи, сделанные собственными руками, станут настоящим оберегом для вас и вашей семьи.
- В этот день нужно вспомнить усопших родственников. Но думать о них обязательно нужно лишь в хорошем ключе.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.
Что нельзя делать 7 ноября
1. Нельзя 7 ноября спорить и конфликтовать с близкими. Иначе могут навсегда ухудшиться отношения.
2. Нельзя 7 ноября отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вас самих накроет череда неудач.
3. Нельзя 7 ноября покупать дорогие вещи. Иначе они долго не прослужат и не принесут удовольствия.
4. Нельзя 7 ноября начинать важные дела. Предки верили, что они не будут успешными.
5. Нельзя 7 ноября работать допоздна. Иначе это "вытянет" ваши силы.
Приметы 7 ноября
- Если в этот день тепло, то зима также будет теплой.
- Если в этот день пошел снег, то зимой будут обильные снегопады.
- Если в этот день много облаков, то в ближайшее время будет снег.
- Если в этот день дождь, то в декабре будет оттепель.
