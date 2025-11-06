Укр
День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2025, 14:17
Что нельзя делать 7 ноября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери здоровья.
Что нельзя делать 7 ноября / фото: pomisna.info

7 ноября церковь почитает память святых 33 мучеников в Мелитыне. Как сообщает Главред, Гион родился в благочестивой христианской семье. Его мать была слепой и он с ранних лет заботился о ней. Гион

В те времена императорами были Диоклетиан и Максимиан. Они отправили офицеров, чтобы подавить христианство и призвать молодых мужчин в армию. Гиона также хотела призвать, но он отказался и выгнал солдат деревянной палкой. Гион знал, что за ним придут власти, поэтому он укрылся в пещере вместе с девятнадцатью другими христианами.

Однажды Гион получил видение. Перед ним явился человек в белом и сказал, что он будет служить Небесному царю. После этого Гиона и других христиан арестовали, привезли в город Мелитен, где обезглавили.

Что можно делать 7 ноября

  • В этот день нужно заняться рукоделием. Считается, что вещи, сделанные собственными руками, станут настоящим оберегом для вас и вашей семьи.
  • В этот день нужно вспомнить усопших родственников. Но думать о них обязательно нужно лишь в хорошем ключе.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.

Что нельзя делать 7 ноября

1. Нельзя 7 ноября спорить и конфликтовать с близкими. Иначе могут навсегда ухудшиться отношения.

2. Нельзя 7 ноября отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вас самих накроет череда неудач.

3. Нельзя 7 ноября покупать дорогие вещи. Иначе они долго не прослужат и не принесут удовольствия.

4. Нельзя 7 ноября начинать важные дела. Предки верили, что они не будут успешными.

5. Нельзя 7 ноября работать допоздна. Иначе это "вытянет" ваши силы.

Приметы 7 ноября

  • Если в этот день тепло, то зима также будет теплой.
  • Если в этот день пошел снег, то зимой будут обильные снегопады.
  • Если в этот день много облаков, то в ближайшее время будет снег.
  • Если в этот день дождь, то в декабре будет оттепель.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

