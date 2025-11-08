Почему нельзя убирать в праздник 9 ноября: строгие запреты в этот день

Что можно делать 9 ноября. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/pochemu-nelzya-ubirat-v-prazdnik-9-noyabrya-strogie-zaprety-v-etot-den-10713647.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 9 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день пошел снег

Почему нельзя убирать этот день

Чем нужно поделиться 9 ноября

9 ноября церковь почитает чудотворную икону Божией Матери "Скоропослушница". Как сообщает Главред, она появилась еще в Х веке. Эта икона хранится на горе Афон в монастыре Дохиар.

Считается, что в 1664 веке мимо этой иконы с зажженной лучиной проходил монах Нил. Он внезапно услышал голос. Монаха попросили не коптить святой образ. Нил подумал, что над ним шутят братья и проигнорировал просьбу.

видео дня

Однако вскоре прошло нечто странное - он ослеп. Нил был ошарашен. Он начал молиться перед иконой и вновь обрел зрение. Тогда голос Божией Матери сказал, что икона будет называться Скоропослушницей.

Что можно делать 9 ноября

В этот день нужно помолиться. Перед иконой нужно попросить исцеления от бед и болезней.

В этот день нужно помириться с теми, с кем вы поссорились. Это благоприятный день для примирения.

В этот день нужно поделиться едой. Это принесет удачу и благополучие в ваш дом.

Что нельзя делать 9 ноября

1. Нельзя 9 ноября отдавать старую одежду и личные вещи. Иначе вы потеряете удачу и семейное благополучие.

2. Нельзя 9 ноября заниматься уборкой и тяжелым трудом. Иначе в дом придут неурядицы.

3. Нельзя 9 ноября устраивать громкие гуляния. Это разгневает души умерших.

4. Нельзя 9 ноября отказывать в помощи. Считается, что вы сами окажитесь в трудном положении.

Приметы 9 ноября

Если в этот день мороз, то весна будет холодной.

Если в этот день пошел снег, то май будет дождливым.

Если в этот день еще плавают на водоемах утки, то тепло продержится еще долго.

Если в этот день иней, то скоро будут морозы.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред