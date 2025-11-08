Почему нельзя убирать в праздник 9 ноября: строгие запреты в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день пошел снег
- Почему нельзя убирать этот день
- Чем нужно поделиться 9 ноября
9 ноября церковь почитает чудотворную икону Божией Матери "Скоропослушница". Как сообщает Главред, она появилась еще в Х веке. Эта икона хранится на горе Афон в монастыре Дохиар.
Считается, что в 1664 веке мимо этой иконы с зажженной лучиной проходил монах Нил. Он внезапно услышал голос. Монаха попросили не коптить святой образ. Нил подумал, что над ним шутят братья и проигнорировал просьбу.
Однако вскоре прошло нечто странное - он ослеп. Нил был ошарашен. Он начал молиться перед иконой и вновь обрел зрение. Тогда голос Божией Матери сказал, что икона будет называться Скоропослушницей.
Что можно делать 9 ноября
- В этот день нужно помолиться. Перед иконой нужно попросить исцеления от бед и болезней.
- В этот день нужно помириться с теми, с кем вы поссорились. Это благоприятный день для примирения.
- В этот день нужно поделиться едой. Это принесет удачу и благополучие в ваш дом.
Что нельзя делать 9 ноября
1. Нельзя 9 ноября отдавать старую одежду и личные вещи. Иначе вы потеряете удачу и семейное благополучие.
2. Нельзя 9 ноября заниматься уборкой и тяжелым трудом. Иначе в дом придут неурядицы.
3. Нельзя 9 ноября устраивать громкие гуляния. Это разгневает души умерших.
4. Нельзя 9 ноября отказывать в помощи. Считается, что вы сами окажитесь в трудном положении.
Приметы 9 ноября
- Если в этот день мороз, то весна будет холодной.
- Если в этот день пошел снег, то май будет дождливым.
- Если в этот день еще плавают на водоемах утки, то тепло продержится еще долго.
- Если в этот день иней, то скоро будут морозы.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
