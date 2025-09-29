Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралки

Если вы не доверяете уксусу и другим домашним средствам, обратите внимание на специальное антибактериальное средство.

Назван способ очистки стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Плесень часто заводится в стиральных машинах, поскольку внутри них создаётся идеальная среда для её роста — тёплая, влажная и с ограниченной вентиляцией.

Наибольшее количество грязи и налёта накапливается в резиновых уплотнителях дверцы и в отсеке для порошков и кондиционеров, пишет Express.

Если вы не доверяете уксусу и другим домашним средствам, обратите внимание на специальное антибактериальное средство для чистки стиральных машин, обладающее комплексным действием.

Оно устраняет бактерии, нейтрализует запахи, удаляет известковый налёт, избавляет от скрытых загрязнений и сохраняет свежесть надолго. Производители советуют применять его каждые два месяца.

Как пользоваться:

Смешайте столовую ложку средства с 200 мл воды.

Надев перчатки, с помощью губки тщательно протрите уплотнитель дверцы и лоток для моющих средств.

При необходимости лоток можно полностью вынуть и замочить в растворе с тёплой водой, после чего вернуть на место.

Остатки раствора вылейте в отсек для порошка и включите цикл стирки на 60°C без белья.

Не комбинируйте это средство с другими чистящими продуктами. Уже после первой процедуры можно увидеть впечатляющий результат: плесень с уплотнителя исчезает, следы шерсти от животных легко удаляются, а сам барабан начинает блестеть и приятно пахнуть — без лишнего труда и механической чистки.

Профилактика стиралки: советы экспертов

После завершения каждой стирки не забывайте оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой — это поможет внутренним поверхностям просохнуть и обеспечит циркуляцию воздуха. Такой простой шаг существенно уменьшает влажность внутри и предотвращает образование плесени и грибка, которые часто становятся причиной неприятного запаха.

Кроме того, специалисты советуют время от времени запускать пустой цикл стирки с горячей водой, добавив в барабан немного пищевой соды и белого уксуса. Это поможет очистить внутренние части машины от загрязнений и поддерживать её в гигиеничном состоянии.

Смотрите видео - как почистить стиральную машинку:

