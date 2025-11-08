Нарушил приказ и вывел военных на награждение: ГБР предъявило подозрение командиру

1 ноября россияне ударили по личному составу на Днепропетровщине, которых собрали для награждения.

ДБР сообщило о подозрении командиру батальона

Государственное бюро расследований раскрывает трагедию на Днепропетровщине

Командир, собравший военных под обстрелами, поставлен в известность о подозрении

Государственное бюро расследований объявили о подозрении командиру батальона. Он собрал военных на награждение несмотря на то, что Генштаб запрещал это делать. Об этом заявляет ГБР.

Командир одного из батальонов собрал личный состав для проведения торжеств 1 ноября в Днепропетровской области. В этот момент россияне ударили по плацу двумя баллистическими ракетами "Искандер" и тремя ударными беспилотниками "Герань".

В результате этого погибли и пострадали военнослужащие и гражданские.

"Решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило требованиям и приказам военного руководства", - говорится в сообщении.

Командира подозревают в халатном отношении к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Удар по военным на Днепропетровщине - последние новости

3 ноября стало известно о том, что Россия ударила по базированию украинских войск на Днепропетровщине. В воинской части продолжаются следственные действия, а некоторых должностных лиц уже временно отстранили от исполнения обязанностей для проверки их действий.

В 30-м Корпусе морской пехоты ВМС ВСУ подтвердили, что 1 ноября российские оккупанты нанесли удары ракетами и дронами по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области. В момент атаки там находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

Впоследствии стало известно о том, что российская ракета убила брата известного журналиста. В результате ракетного удара по плацу в глубоком тылу погиб 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко. Он прошел сквозь ад на разных направлениях фронта, но погиб на плацу в глубоком тылу.

5 ноября военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровской области.

"Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение", - отметил военный.

Об источнике: ГБР Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

