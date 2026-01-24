Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

В Киеве разворачивают дополнительные пункты обогрева, сообщил Виталий Кличко.

В Киеве многие дома остаются без отопления / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Самая сложная ситуация в Деснянском районе

Около 600 домов остаются без всех коммунальных услуг

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в городе после массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре столицы Украины.

Он подчеркнул, что самая сложная ситуация с восстановлением тепло-, водо- и электроснабжения в Киеве сложилась на жилом массиве Выгуровщина-Троещина в Деснянском районе.

"Самая сложная ситуация сейчас на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, и с электричеством. Там около 600 домов без всех услуг. И разворачивают дополнительные пункты обогрева (к тем 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее). В частности, речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью", – написал Кличко.

По его словам, такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега. Эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293, куда уже направлены мобильные котельные для оперативного подключения.

Эксперт о восстановлении отопления в Киеве

Глава аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал перспективы восстановления отопления и коммунального обеспечения в Киеве после массированных атак РФ. По его словам, для подключения жилых зданий к передвижным мини-котельным необходимо заранее выполнить ряд сложных технических мероприятий.

Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов, по ней приходится наибольшая их концентрация.

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

