Откуда произошло слово "Москва": историк дал неожиданный ответ

Гидрон "Москва" происходит не из славянской языковой группы.

https://glavred.info/culture/otkuda-proizoshlo-slovo-moskva-istorik-dal-neozhidannyy-otvet-10731629.html Ссылка скопирована

Что на самом деле означают слова "Москва"/ Коллаж: Главред, фото: Wikipedia

Ключевое:

Название "Москва" происходит от реки

В балтийских языках слово означало "мокрое" или "болотистое"

Многие топонимы Центральной России имеют неславянское происхождение

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов обнародовал новое исследование о происхождении названия "Москва", опровергая распространенный в российской исторической традиции нарратив о ее "славянских корнях".

В своем видео он подчеркивает, что название города происходит от реки Москва, возле которой и возник древний град. Кремль, по словам историка, был центральной частью этого поселения.

видео дня

Альфьоров отмечает, что гидроним "Москва" не принадлежит к славянской языковой группе. Его корни — в древнебалтийских языках, в частности в племени голядь, которое проживало на этих территориях. В балтийской традиции слово означало "мокрое", "болотистое", "вязкое" — характеристика, которая, по словам историка, хорошо согласуется с природными условиями региона.

Исследователи напоминают, что значительная часть топонимов Центральной России имеет финно-угорское, балтийское или смешанное происхождение, что противоречит распространенному российскому мифу об "исключительно славянской" основе этих земель.

Смотрите видео о происхождении названия "Москва":

Рекомендуем также новости:

Кто такой Александр Алферов Александр Алфьоров – известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг. С 2008 года – радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова". С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса. Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред