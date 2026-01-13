Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Откуда произошло слово "Москва": историк дал неожиданный ответ

Дарья Пшеничник
13 января 2026, 04:41
43
Гидрон "Москва" происходит не из славянской языковой группы.
Москва
Что на самом деле означают слова "Москва"/ Коллаж: Главред, фото: Wikipedia

Ключевое:

  • Название "Москва" происходит от реки
  • В балтийских языках слово означало "мокрое" или "болотистое"
  • Многие топонимы Центральной России имеют неславянское происхождение

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов обнародовал новое исследование о происхождении названия "Москва", опровергая распространенный в российской исторической традиции нарратив о ее "славянских корнях".

В своем видео он подчеркивает, что название города происходит от реки Москва, возле которой и возник древний град. Кремль, по словам историка, был центральной частью этого поселения.

видео дня

Альфьоров отмечает, что гидроним "Москва" не принадлежит к славянской языковой группе. Его корни — в древнебалтийских языках, в частности в племени голядь, которое проживало на этих территориях. В балтийской традиции слово означало "мокрое", "болотистое", "вязкое" — характеристика, которая, по словам историка, хорошо согласуется с природными условиями региона.

Исследователи напоминают, что значительная часть топонимов Центральной России имеет финно-угорское, балтийское или смешанное происхождение, что противоречит распространенному российскому мифу об "исключительно славянской" основе этих земель.

Смотрите видео о происхождении названия "Москва":

Рекомендуем также новости:

Кто такой Александр Алферов

Александр Алфьоров – известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года – радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Москва интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

01:48Война
Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

00:42Война
Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

22:55Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

Гороскоп на сегодня 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на сегодня 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Последние новости

05:55

Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве — детали

05:23

Гороскоп на завтра 14 января: Львам - волнение, Скорпионам - признание

04:41

Откуда произошло слово "Москва": историк дал неожиданный ответ

04:05

Десять секунд из глубин Вселенной: загадочный сигнал ошеломил учёных

03:30

Время для финансов и смелых решений: астролог раскрыл главные сюрпризы 2026 годаВидео

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
03:03

В Украине нашли гигантского человека-великана: его пещера имела скрытый секретВидео

01:48

Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

01:30

Мерил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе - СМИ

01:29

Рекорд больше не принадлежит Шевченко — кто обошел легенду украинского футбола

Реклама
00:59

Беременная Бех-Романчук пожаловалась на свои "габариты": "Выглядит именно так"

00:42

Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

12 января, понедельник
23:58

Евровидение-2026: стала известна дата выступления Украины

23:46

Распространенная ошибка садоводов: какое укрытие может уничтожить розы к веснеВидео

23:16

Елена Мозговая поделилась редким фото отца ее старшей дочери

23:13

Лишь единицы могут решить задачу: всего одна спичка делает уравнение правильным

22:55

Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

22:27

В каких домах Киева отопления не будет до конца зимы: тревожный прогноз

22:06

Мурат Налчаджиоглу принял решение насчет дочери от Ани Лорак

21:34

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 январяФото

21:32

Лауреаты премии "Золотой глобус 2026": кто стал триумфатором

Реклама
21:18

Свет будут отключать весь день: Черкасскую область накроют жесткие графики

20:59

"Есть информация от разведки": Зеленский предупредил о новом массовом ударе

20:51

Купянск зачищают от россиян, над горсоветом поднят флаг УкраиныВидео

20:33

Отключение света в Запорожской области 13 января - когда не будет электроэнергии

20:16

Мужчина забрал кошку с улицы и вскоре понял: сюрпризы только начинаются

19:43

Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

19:37

В Польше готовят новые важные ограничения: кого из украинцев коснутся изменения

19:10

РФ будет преследовать мигрантов: что задумали в Кремлемнение

19:06

В квартирах "колотун", батареи лопаются: в Киеве сотни домов без отопленияФото

18:56

Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

18:43

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:20

Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

18:17

"Это выглядело унизительно": эксперт объяснил, как в Китае опозорили Путина

17:56

"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

17:46

Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026

17:42

Холоднее, чем на термометре: как изменится погода в Днепре 13–14 января

17:32

Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

17:30

Дом нагреется за считанные минуты: хитрый трюк с радиатором удивит результатомВидео

17:24

Известный астролог назвал дату окончания войны и убийства Путина - когда наступит мирВидео

17:07

"Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сетьВидео

Реклама
16:50

Китайский гороскоп на завтра 13 января: Драконам- стресс, Обезьянам - переживания

16:42

Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

16:39

Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

16:36

В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

16:29

"Россияне будут кошмарить": появился прогноз сроков и целей новых ударов РФ

16:27

"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

15:25

Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

15:24

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

15:19

Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов

14:40

"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять