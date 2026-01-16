Укр
Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

Инна Ковенько
16 января 2026, 11:24
Рассказываем, как превратить холодную куртку в действительно теплую защиту от зимних морозов.
Вы узнаете:

  • Какая подкладка лучше всего сохраняет тепло
  • Что делать, чтобы куртка стала теплее
  • Почему зимняя куртка не держит тепло

Зимняя куртка должна служить главной защитой от холода, но иногда даже качественная модель перестает греть так, как раньше. Это может произойти после нескольких сезонов активного ношения, неправильной стирки или из-за потери объема утеплителя.

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев куртку не нужно сразу менять на новую. Главред собрал простые и доступные способы вернуть тепло зимнему пуховику.

Szyciezkag отмечает, что именно воздух между волокнами утеплителя удерживает тепло. Если куртка залежалась или стала плоской, она перестает выполнять свою функцию. Помочь может правильная стирка с использованием деликатного режима и специальных средств для пуха или синтетики. После этого рекомендуем высушить куртку в сушилке с теннисными мячами или тщательно расправляя ее вручную, чтобы наполнитель восстановил объем.

Почему куртка пропускает холод

Стоит обратить внимание на манжеты, воротник и нижний край куртки. Эти детали должны плотно прилегать к телу, иначе холодный воздух легко проникает внутрь. Если они потеряли эластичность, добавьте дополнительные манжеты или используйте шарф и пояс, чтобы перекрыть доступ холода.

Какая подкладка лучше всего сохраняет тепло

Гладкая синтетика не удерживает тепло так хорошо, как флис или другие мягкие материалы. Если модель позволяет, можно добавить внутренний слой - тонкую жилетку, флисовую кофту или специальную термоподкладку. Это создаст дополнительную теплоизоляцию без значительных затрат.

Как быстро высушить куртку

Даже самый теплый наполнитель не работает, если он мокрый. Снег, дождь или конденсат внутри куртки быстро снижают ее эффективность. Поэтому после каждого выхода на улицу рекомендуем проверять, не осталась ли влага, и правильно сушить вещь.

Что делать, чтобы куртка стала теплее

Рекомендуем добавить несколько слоев одежды. Термобелье, тонкий свитер или легкая жилетка создают дополнительную теплоизоляцию и помогают удерживать тепло даже в моделях с тонким наполнителем.

szyciezkagi.pl

Szycie z Kagi — это польский блог, созданный мастерицей Агнешкой Кулаковской, который посвящен обучению шитью, творческой переделке одежды и развитию собственной мастерской. На сайте публикуются статьи с практическими советами, инструкции, портфолио работ, электронные книги и материалы для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки или начать собственное дело в сфере кравечества. Ресурс сочетает образовательный и творческий подход, предлагая читателям как базовые знания, так и современные методы работы с тканью и одеждой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

куртка пуховик лайфхак
