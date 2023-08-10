"Я не могла в это поверить": девушка купила заброшенный дом с "сокровищем"

Девушка разбогатела после того, как сделала неожиданное открытие, открыв сарай, который был заперт более 20 лет.

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Девушка купила заброшенный дом с "сокровищем" / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Девушка купила заброшенный дом, в котором никто не жил 20 лет. Она была сильно удивлена находке, которую она обнаружила в старом сарае.

Мэгги рассказала, что купила дом у вдовы, и во время уборки нашла в нем кое-что необычное, пишет express.

К сожалению, в доме она нашла скелет белки в одной из старых кроватей, а также обнаружила, что на кухне есть три потолочных светильника. Но это было только началом.

видео дня

Мэгги была потрясена, обнаружив таинственный сарай в конце своего нового сада, который был заперт цепью с навесным замком.

Мэгги документировала ремонт своего дома на TikTok, и в недавнем видео она взволнованно рассказала, что ей удалось открыть дверь сарая и обнаружить внутри дорогое сокровище.

По словам Мэгги, в сарае было много "потрясающего оборудования", в том числе автомобильная газонокосилка, но Мэгги также была потрясена, обнаружив внутри сарая пылящую лодку.

Девушка нашла много интересного в сарае / скриншот с видео

"Я не могла в это поверить, мы понятия не имели, что дом мы купили с лодкой и газонокосилкой, но особенно с лодкой", - призналась девушка.

В разделе комментариев Мэгги один комментатор предположил, что лодка выглядит очень дорого, и посоветовал Мэгги попробовать ее продать.

Смотрите видео о том, что нашла Мэгги в своем новом доме:

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