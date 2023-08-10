"Я не могла в это поверить": девушка купила заброшенный дом с "сокровищем"

Девушка купила заброшенный дом, в котором никто не жил 20 лет. Она была сильно удивлена находке, которую она обнаружила в старом сарае.
Мэгги рассказала, что купила дом у вдовы, и во время уборки нашла в нем кое-что необычное, пишет express.
К сожалению, в доме она нашла скелет белки в одной из старых кроватей, а также обнаружила, что на кухне есть три потолочных светильника. Но это было только началом.
Мэгги была потрясена, обнаружив таинственный сарай в конце своего нового сада, который был заперт цепью с навесным замком.
Мэгги документировала ремонт своего дома на TikTok, и в недавнем видео она взволнованно рассказала, что ей удалось открыть дверь сарая и обнаружить внутри дорогое сокровище.
По словам Мэгги, в сарае было много "потрясающего оборудования", в том числе автомобильная газонокосилка, но Мэгги также была потрясена, обнаружив внутри сарая пылящую лодку.
"Я не могла в это поверить, мы понятия не имели, что дом мы купили с лодкой и газонокосилкой, но особенно с лодкой", - призналась девушка.
В разделе комментариев Мэгги один комментатор предположил, что лодка выглядит очень дорого, и посоветовал Мэгги попробовать ее продать.
Смотрите видео о том, что нашла Мэгги в своем новом доме:
@maggiemcgaugh Buying a fully furnished, abandoned home has been the coolest experience. HIGHLY recommend. #abandonedhouse#abandonedhome#abandonedplaces#homemakeover#housemakeover#homeonabudget#womenwhodiy♬ original sound - Maggie McGaugh (Home + DIY)
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