Шикарный дом не могут продать за смехотворную сумму - внутри есть сюрприз

Огромный участок продают на 50% дешевле рыночной цены, но покупатель так и не нашелся.

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Шикарный дом не могут продать за смехотворную сумму / Фото: Town and Country

Покупка недвижимости в настоящее время многим кажется несбыточной мечтой, поскольку цены на жилье растут, а в Британии риелторы никак не могут найти покупателя на шикарный дом с 4 спальнями в живописной деревне.

Цена недвижимости составляет всего 100 тысяч фунтов, что является просто смешной ценой для такого дома. Все из-за того, что внутри дома будущих владельцев ожидает неприятный сюрприз, пишет Mirror.

Дом продают на 180 000 фунтов стерлингов дешевле, чем средняя цена дома в Великобритании - но потенциальным новым владельцам предстоит серьезная работа по наведению порядка.

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Захламленный дом усеян кучами ненужных вещей в каждой комнате, несмотря на то, что снаружи дом выглядит вполне стандартно.

На фотографиях видно, что в спальне телевизор лежит лицом вниз на куче одежды и постельных принадлежностей, а в другой - грязное кресло и мусор на полу.

В Британии не могут продать дом за смехотворную сумму / Фото: Town&Country Estate Agents

В грязном гараже почти до потолка, в котором есть дыра, видны предметы домашнего обихода, включая газонокосилку, стулья и картонные коробки.

В Британии не могут продать дом за смехотворную сумму / Фото: Town&Country Estate Agents

Агенты по недвижимости Town and Country рекламируют недвижимость как "нестандартной конструкции" в "популярном месте" с "большим участком" в четверть акра земли, но до сих пор так и не нашли покупателя.

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