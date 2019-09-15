В Британии из дома Черчилля украли золотой унитаз

15 сентября 2019, 00:44

Стоимость произведения искусства составляет миллион долларов.

В Британии украли золотой унитаз из дома, где родился Черчилль / Фото: Sky News

В Британии неизвестные похитили золотой унитаз из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль.

Как сообщает Sky News, произведение искусства под названием Америка итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана сделано из чистого 18-каратного золота.

Предмет сантехники стоимость в миллион долларов располагался в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Уточняется, что унитазом можно было воспользоваться, а охранник находился непосредственно у двери в туалет.

По обвинению в краже был арестован 66-летний мужчина. Вероятно, он был не один - злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4:50 утра.

Унитаз был подключен в централизованной системе канализации, поэтому его кража не только нанесла ущерб, но и спровоцировала масштабное затопление.

Напомним, в Украину вернется картина художника Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая во время Второй мировой войны была утрачена из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

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Британия золотой унитаз Черчилль
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