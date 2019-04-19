Макал головой в унитаз: под Херсоном физрук избил шестиклассника

В школе под Херсоном учитель избил шестиклассника

В Днепрянской школе Новокаховского района Херсонской области учитель физкультуры избил шестиклассника и пытался макнуть его головой в унитаз, сообщил начальник областного управления юстиции Константин Хутковский.

Он рассказал о жалобе матери пострадавшего. Инцидент произошел 12 апреля после уроков, когда несколько учеников начали толкаться, при этом шестиклассник открывал бутылку с водой, его толкнули и он пролил воду на одного из школьников.

В это время к нему подошел учитель физкультуры и громко спросил, зачем он облил водой. После этого учитель ударил ребенка по затылку и со словами "А теперь и тебя намочим" потянул его ребенка в туалет.

При этом учитель пытался макнуть ребенка в унитаз, но тот упирался. После нескольких попыток учитель ударил мальчика кулаком в живот, подчеркнул Хутковский в Facebook.

Читайте такжеОнлайн-буллинг: под Киевом школьники пытались продать сверстника

"В понедельник, 15 апреля, я встретилась с директором школы. Она мне сказала, что мой ребенок плохо отвечает на уроках и дружит с ребятами, у которых плохое поведение. Я написала заявление в Новокаховский отдел полиции. А учитель физкультуры продолжает проводить уроки, в том числе и в классе моего сына", - рассказала Хутковскому мать школьника.

Он добавил, что обращение женщины он взял под личный контроль, уже направлены запросы в соответствующие органы. Также по данному факту полиция проводит проверку. В случае подтверждения виновные понесут наказание, предусмотренное законом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу.