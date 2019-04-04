Новая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу

В Киеве госпитализировали школьницу после избиения / Скриншот

В Киеве девятилетняя учащаяся школы N 94 "Эллада" попала в больницу с травмой живота после избиения в школе.

Травмы ребенок получил 3 апреля - девочку избил одноклассник. Как пишут Факты, предполагают, что малышка могла стать жертвой буллинга.

Как рассказала пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, в полицию о произошедшем сообщил врач из отделения хирургии, куда доставили девочку.

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По словам начальника столичного отдела ювенальной превенции Оксаны Поплавской, девочка получила ушибы после того, как ее толкнули и она упала.

В свою очередь директор школы Виктория Кузьменко подтвердила, что между школьниками был конфликт — хоть он и не перерос в драку, но в результате пришлось вызывать "скорую".

Напомним, на Житомирщине подросток попал в реанимацию после жестокого избиения сверстником.