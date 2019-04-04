Новая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу

4 апреля 2019, 17:57

Травмы ребенок получил после того, как ее избил одноклассник.

скорая
В Киеве госпитализировали школьницу после избиения / Скриншот

В Киеве девятилетняя учащаяся школы N 94 "Эллада" попала в больницу с травмой живота после избиения в школе.

Травмы ребенок получил 3 апреля - девочку избил одноклассник. Как пишут Факты, предполагают, что малышка могла стать жертвой буллинга.

Как рассказала пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, в полицию о произошедшем сообщил врач из отделения хирургии, куда доставили девочку.

Читайте такжеТравля среди подростков. Украина оказалась одним из мировых лидеров по уровню буллинга

По словам начальника столичного отдела ювенальной превенции Оксаны Поплавской, девочка получила ушибы после того, как ее толкнули и она упала.

В свою очередь директор школы Виктория Кузьменко подтвердила, что между школьниками был конфликт — хоть он и не перерос в драку, но в результате пришлось вызывать "скорую".

Напомним, на Житомирщине подросток попал в реанимацию после жестокого избиения сверстником.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
избиение школа драка травля буллинг
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:07
Социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Порошенко и Зеленским
17:57
Новая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу
17:40
Российский телеканал "откусил" часть Украины на карте
17:32
В штабе Зеленского прокомментировали согласие Порошенко на дебаты
17:03
"Помогу в экстремальной ситуации": Охлобыстин попытался потроллить Зеленского
16:58
"Зацементированный курс": у Зеленского рассказали о внешнеполитическом направлении Видео
16:54
В Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна
16:36
Умер подрывник авто украинского разведчика, стали известны детали покушения Видео
16:21
Георгий Данелия умер: лучшие фильмы и высказывания режиссера об Украине Видео
16:02
В НОТУ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским Видео
15:59
Анализы в медпункте и оцепление из Нацгвардии: У Порошенко рассказали о его дебатах с Зеленским на Олимпийском
15:51
Благовещенская соль: в чем помогает и как приготовить
15:25
Стала известна причина смерти Данелии
15:20
СМИ узнали, где похоронят Алексея Булдакова
15:01
"Ты подонок, мразь и вор": бизнесмен пожаловался на давление после поста о сыне Гладковского Видео
15:00
Maruv выступила на юбилее российского продюсера – приверженца Путина Видео
14:54
Умер великий Георгий Данелия Видео
14:47
Сборная Украины поднялась на три ступеньки в новом рейтинге ФИФА Видео
14:10
Зеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе Видео
14:05
Трое взрослых и ребенок: на Днепропетровщине угорела семья
14:03
Синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди Видео
13:54
Дебаты на Олимпийском: свою позицию высказали ЦИК и НОТУ Видео
13:48
От дебатов Порошенко и Зеленского выигрывает вся Украина мнение
13:42
В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона
13:35
В Киеве подорвали авто украинского разведчика: момент взрыва попал на видео Фото Видео
13:25
Спустя 9 дней Макгрегор передумал и решил вернуться на ринг Видео
13:06
Зеленский анонсировал свой первый указ на посту президента Украины Видео
12:50
Кремль очень боится Зеленского — экс-депутат Госдумы Видео
12:47
Неожиданный дуэт: Тина Кароль и Бумбокс представили совместную песню Видео
12:25
Камалия вызвалась спеть гимн Украины на дебатах Зеленского и Порошенко Видео
12:06
Гриценко заявил, что определился со своим отношением к Порошенко
12:01
Мороз и солнце: прогноз погоды на пятницу обещает украинцам нюансы Видео
11:55
Дебаты Зеленский — Порошенко на стадионе: все, что надо знать о главной битве на выборах 2019 Видео
11:53
"Свистите, если что": Притула предложил провести дебаты Зеленского и Порошенко
11:35
Баттл на НСК: Порошенко будет убедительней, но его не будут слушать мнение
11:32
Вступление Украины в НАТО необходимо не только Киеву, но и Альянсу - Яценюк
11:22
Дебаты на стадионе выгодны Порошенко не меньше, чем Зеленскому мнение
11:13
Девушка дня Instagram миниатюрная красотка Лиза Баширова Фото
11:13
Дебатов должно быть двое: глава Опоры объяснила тонкости предстоящего баттла между Зеленским и Порошенко Видео
10:43
Помогут ли Порошенко дебаты на "Олимпийском" нокаутировать Зеленского мнение
10:30
"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети взорвались после согласия Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионе Фото Видео
09:54
Порошенко пригласил в свою команду гроссмейстера "черного пиара" мнение
09:45
Украинским "диверсантам" в аннексированном Крыму дали 14 лет строгого режима Видео
09:27
Названо главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский на НСК Олимпийский Видео
09:24
Курс евро в Украине подскочил, как ужаленный. Доллар рванул слабее Видео
09:03
Одним солнце, другим – снег: синоптики рассказали, кому не повезло с погодой в Украине в четверг Видео
08:35
"Так выглядит смерть": волонтеры показали блиндаж, в котором погибла "Ведьма" Фото
08:22
Как Порошенко победить во втором туре мнение
08:15
Окончательные результаты выборов-2019: как голосовала Украина Видео
07:48
Триумф Зеленского: в Центризбиркоме подсчитали 100% бюллетеней Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться