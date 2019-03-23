На Житомирщине подросток попал в реанимацию после жестокого избиения сверстником

Подросток избил 15-летнего парня / kamin.volyn.ua

В Бердичеве Житомирской области подросток избил 15-летнего парня, в результате потерпевший попал в реанимацию.

Родители избитого подростка рассказали, что у их сына на улице возник конфликт с 14-летним подростком, который в ходе ссоры ударил парня несколько раз кулаком с зажатым в нем предметом по голове. Пострадавший юноша в тяжелом состоянии попал в реанимацию, а вероятного виновника, полицейские разыскали.

Нападавшим оказался 14-летний житель Бердичева. О парне известно, что он склонен к агрессии и учится в школе экстерном. Родители подростка официально разведены, а в новой семье мамы юноша оказался проблемным лишним. Поэтому женщина фактически самоустранилось от его воспитания.

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Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства и причины выясняются. Следует отметить, что это тяжкое преступление, уголовная ответственность за которое наступает с 14-летнего возраста, и предусматривает лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Львовщине пятиклассник попал в больницу после избиения учителем.