Суровый педагог: на Львовщине пятиклассник попал в больницу после избиения учителем

Учитель избил ребенка на Львовщине / mchildren.ru

В Мостиске Львовской области учитель математики избил 11-летнего школьника, в результате ребенок попал в больницу.

Как сообщили в областной полиции, ученик 5-го класса был доставлен в больницу с ушибами передней брюшной стенки.

По данным полиции, 11-летний мальчик пострадал на перерыве от рук учителя математики, которому уже исполнилось 78 лет. Что стало причиной этого в сообщении не указывается.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и планируют открыть уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье девятиклассница попала в больницу после жестокого избиения в школе.