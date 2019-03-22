На Закарпатье девятиклассница попала в больницу после жестокого избиения в школе

Избитая школьница провела на больничной койке около недели.
В Виноградове Закарпатской области две ученицы 8-го класса избили девятиклассницу, в результате пострадавшая оказалась в больнице.
Драка произошла во время перемены на территории кладбища. Причиной якобы стало то, что одна из обидчиц попала в голову пострадавшей мячом.
Избитая школьница провела на больничной койке около недели, говорится в материале телеканала Sirius.
Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и сильные ушибы мягких тканей.
При этом родители школьниц и сами школьницы категорически отказываются говорить подробности. В полиции факт конфликта подтвердили.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе пятиклассница впала в кому после избиения на уроке.