На Закарпатье девятиклассница попала в больницу после жестокого избиения в школе

В школе на Закарпатье жестоко избили девятиклассницу / otvetprost.com

В Виноградове Закарпатской области две ученицы 8-го класса избили девятиклассницу, в результате пострадавшая оказалась в больнице.

Драка произошла во время перемены на территории кладбища. Причиной якобы стало то, что одна из обидчиц попала в голову пострадавшей мячом.

Избитая школьница провела на больничной койке около недели, говорится в материале телеканала Sirius.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и сильные ушибы мягких тканей.

При этом родители школьниц и сами школьницы категорически отказываются говорить подробности. В полиции факт конфликта подтвердили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе пятиклассница впала в кому после избиения на уроке.