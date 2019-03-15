"Полный беспредел": в Одессе пятиклассница впала в кому после избиения на уроке

Пострадавшая школьница / oblvesti.com.ua

В Одессе произошел вопиющий случай буллинга – в результате травли одноклассников пятиклассница София П. попала в больницу в состоянии комы.

Инцидент произошел в школе №107, где школьники на уроке физкультуры избили сверстницу мячом, бросая его прямо в голову, пишет местное издание Oblvesti.

После того, как мяч в очередной раз попал ребенку в голову, девочка потеряла сознание, а очнулась только в реанимации.

По словам родителей, они неоднократно сообщали классному руководителю о сложившейся ситуации и просили вмешаться, однако реакции не дождались.

Как сообщили изданию родственники пострадавшей, это уже не первый случай травли детей в школе №107. По их словам, за день до инцидента мальчик попал в больницу с переломом ключицы после издевательств сверстников.

"Позавчера еще один ребенок пострадал, перелом ключицы и перелом ноги. В школе полный беспредел. Сегодня мама ребенка находилась в больнице, а директор школы без конца названивает и пишет, что она ни в чем не виновата и она не собирается за это отвечать", - добавила тетя пострадавшей Софии Татьяна Толкачева.

Глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что планирует наведаться в школу вместе с правоохранительными органами.

Напомним, в Киеве школьники устроили расправу над сверстницей.