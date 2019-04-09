В Хмельницком школьницы били сверстницу по лицу и снимали унижения на видео

Полиция заинтересовалась случаем буллинга в Хмельницком / УНИАН

В Украине произошел новый случай буллинга, при этом пострадавшей оказалась ученица 8-го класса.

Как выяснилось, в Хмельницком 14-летние школьницы по очереди подходили к своей сверстнице и били ее рукой по лицу. Отметим, что при этом свои унижения они фиксировали на видео.

Как пишет местное издание vsim.ua, конфликт произошел между ученицами школы №28 и лицея №15.

По словам директора лицея №15 Аллы Киящук, инцидентом уже заинтересовалась полиция, отреагировав на размещенное в Сети видео, а с пострадавшей работает психолог.

Читайте такжеОнлайн-буллинг: под Киевом школьники пытались продать сверстника

"Оказалось, что девочка, которую бьют на видео. - это наша ученица. А девочки, которые над ней издеваются, из НПО №28. Нашей девочке - 14 лет. Она посещает 8 класс. А те девочки, которые били, - вообще ученицы 7 класса. Сейчас мы созвонились с директором 28-й школы. Они выясняют все обстоятельства в себя в школе, мы у себя. По словам одноклассников девочки удалось выяснить, что все началось со словесной перепалки. Девочки общались между собой во внеурочное время и переписывались в соцсетях. Возник конфликт, и девочки из 28-й школы приехали выяснять отношения к нам. Это было после уроков, за территорией школы на стройке", - рассказала директор лицея.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу.