В Украину из США вернут похищенную нацистами картину

Завершились процедуры, необходимые для возвращения произведения искусства в Украину / Фото facebook.com/ukr.embassy.usa

В Украину вернется картина художника Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая во время Второй мировой войны была утрачена из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

Как сообщает в Facebook Посольство Украины в США, на данный момент завершились мероприятия и процедуры, необходимые для возвращения произведения искусства. В посольстве подчеркнули, что, пока что это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

"Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, до передачи картины народу Украины", - говорится в сообщении.

Фото facebook.com/ukr.embassy.usa

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского повесили картины известных украинских художников. На них изображены сюжеты с разными тематиками - от голых женщин до пингвинов и шаурмы.