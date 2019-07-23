Ярослава Магучих: Если бы не выбрала легкую атлетику, то рисовала бы картины

Ярослава Магучих

Восходящая звезда украинской легкой атлетики Ярослава Магучих добилась очередного успеха - завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы U-20 в шведском Буросе. Ярослава с первой попытки покорила планку 1.92 м.

Главред пообщался с Ярославой после феноменального успеха на чемпионате Европы.

- Вы выиграли чемпионат Европы по легкой атлетике. Какие ощущения испытывали, когда стали на пьедестал почета и заиграл гимн?

- В тот момент меня переполняли невероятные эмоции. Я была рада, что смогла добиться отличного результата и стать чемпионкой Европы. Когда ступила на чемпионский пьедестал была очень счастлива, что поднимается наш флаг и играет гимн Украины.

- Кому из соперниц на пути к чемпионству было сложнее противостоять?

- Наверное, самой себе. На соревнованиях в секторе есть только ты и планка. В момент прыжка ты должен быть максимально сконцентрирован на результате и все лишнее выбросить из головы. Рада, что мне удалось все собрать воедино и добиться отличного результата.

Ярослава Магучих с тренером / Фото из личного архива

- Благодаря кому удалось достичь значительных успехов в карьере?

- Я очень благодарна моему тренеру Татьяне Степановой, которая тренирует меня с 2012 года. Она стала для меня второй мамой. Ну и конечно же моим родным, они поддерживали меня во всех моих начинаниях.

- Кого вы считаете одной из лучших легкоатлеток современности? С кого берете пример?

- Мне очень нравится Мария Ласицкене, которая стабильна в секторе прыжков и всегда показывает отличные результаты. Пример не беру не с кого, так как у каждого своя техника и свое видение на прыжки.

- В последнее время вы показываете отличные результаты и считаетесь будущим сборной Украины. Какие шансы, что вы скоро завоюете медаль Олимпиады?

- Спасибо за лестные отзывы. Я постоянно работаю над собой и делаю все, чтобы добиваться высоких результатов. Надеюсь, что в скором будущем я смогу и триумфовать на Олимпийских играх.

Ярослава Магучих / Фото из личного архива

- Расскажите где готовитесь к важным турнирам?

- В летний сезон готовлюсь дома в Днепре. У нас есть хороший стадион, на котором можно заниматься и оттачивать технику прыжка.

- Благодаря кому сформировалась одна из перспективных легкоатлеток - Ярослава Магучих?

- Конечно же благодаря моему тренеру Татьяне Степановой. Я ей чрезмерно благодарна за все, что она для меня делает.

- Вы невероятно привлекательны. Не пробовали себя в модельной сфере?

- Спасибо за комплимент. В модельной сфере себя не пробовала, да и не сильно хочется. Мое - это спорт и на нем я сосредоточена.

- Если бы вы не выбрали легкую атлетику, то каким видом спорта занимались?

- По правде говоря, другие виды спорта даже не рассматривала. Если бы не выбрала легкую атлетику, то рисовала картины.

- Как у вас было с успеваемостью в школе. Многие спортсмены жалуются, что совмещать трудно и приходится жертвовать учебой.

- Старалась не отставать от одноклассников. Я возила на сборы компьютер с книжками и читала в свободное время. Можно сказать, что успевала во всем.

- Как вы проводите свой досуг во внесоревновательный период?

- Когда нет соревнований, то отдыхаю на природе с семьей. Отдых с родными добавляет сил и энергии перед новыми соревнованиями.

Ярослава Магучих / Фото из личного архива

- Какая Ярослава Магучих вне спорта?

- Спокойная, уравновешенная, веселая. Как говорят друзья - душа компании.

- Какой вид спорта вам еще нравится?

- Конечно мне нравится легкая атлетика. Другие виды спорта не особо привлекают.

- Какие цели вы поставили перед собой на ближайшее время?

- Недельку отдохнуть и готовится к чемпионату Украины. Цели перед собой поставила максимальные - выигрывать и быть лучшей в прыжках.