Ярослава Магучих: Если бы не выбрала легкую атлетику, то рисовала бы картины

Чемпионка Европы по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после триумфа в Швеции.
Восходящая звезда украинской легкой атлетики Ярослава Магучих добилась очередного успеха - завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы U-20 в шведском Буросе. Ярослава с первой попытки покорила планку 1.92 м.
Главред пообщался с Ярославой после феноменального успеха на чемпионате Европы.
- Вы выиграли чемпионат Европы по легкой атлетике. Какие ощущения испытывали, когда стали на пьедестал почета и заиграл гимн?
- В тот момент меня переполняли невероятные эмоции. Я была рада, что смогла добиться отличного результата и стать чемпионкой Европы. Когда ступила на чемпионский пьедестал была очень счастлива, что поднимается наш флаг и играет гимн Украины.
- Кому из соперниц на пути к чемпионству было сложнее противостоять?
- Наверное, самой себе. На соревнованиях в секторе есть только ты и планка. В момент прыжка ты должен быть максимально сконцентрирован на результате и все лишнее выбросить из головы. Рада, что мне удалось все собрать воедино и добиться отличного результата.
- Благодаря кому удалось достичь значительных успехов в карьере?
- Я очень благодарна моему тренеру Татьяне Степановой, которая тренирует меня с 2012 года. Она стала для меня второй мамой. Ну и конечно же моим родным, они поддерживали меня во всех моих начинаниях.
- Кого вы считаете одной из лучших легкоатлеток современности? С кого берете пример?
- Мне очень нравится Мария Ласицкене, которая стабильна в секторе прыжков и всегда показывает отличные результаты. Пример не беру не с кого, так как у каждого своя техника и свое видение на прыжки.
- В последнее время вы показываете отличные результаты и считаетесь будущим сборной Украины. Какие шансы, что вы скоро завоюете медаль Олимпиады?
- Спасибо за лестные отзывы. Я постоянно работаю над собой и делаю все, чтобы добиваться высоких результатов. Надеюсь, что в скором будущем я смогу и триумфовать на Олимпийских играх.
- Расскажите где готовитесь к важным турнирам?
- В летний сезон готовлюсь дома в Днепре. У нас есть хороший стадион, на котором можно заниматься и оттачивать технику прыжка.
- Благодаря кому сформировалась одна из перспективных легкоатлеток - Ярослава Магучих?
- Конечно же благодаря моему тренеру Татьяне Степановой. Я ей чрезмерно благодарна за все, что она для меня делает.
- Вы невероятно привлекательны. Не пробовали себя в модельной сфере?
- Спасибо за комплимент. В модельной сфере себя не пробовала, да и не сильно хочется. Мое - это спорт и на нем я сосредоточена.
- Если бы вы не выбрали легкую атлетику, то каким видом спорта занимались?
- По правде говоря, другие виды спорта даже не рассматривала. Если бы не выбрала легкую атлетику, то рисовала картины.
- Как у вас было с успеваемостью в школе. Многие спортсмены жалуются, что совмещать трудно и приходится жертвовать учебой.
- Старалась не отставать от одноклассников. Я возила на сборы компьютер с книжками и читала в свободное время. Можно сказать, что успевала во всем.
- Как вы проводите свой досуг во внесоревновательный период?
- Когда нет соревнований, то отдыхаю на природе с семьей. Отдых с родными добавляет сил и энергии перед новыми соревнованиями.
- Какая Ярослава Магучих вне спорта?
- Спокойная, уравновешенная, веселая. Как говорят друзья - душа компании.
- Какой вид спорта вам еще нравится?
- Конечно мне нравится легкая атлетика. Другие виды спорта не особо привлекают.
- Какие цели вы поставили перед собой на ближайшее время?
- Недельку отдохнуть и готовится к чемпионату Украины. Цели перед собой поставила максимальные - выигрывать и быть лучшей в прыжках.