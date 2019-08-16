Пингвины и шаурма: в Офисе Зеленского освежили интерьер новыми картинами

Зеленский выбрал картины украинских художников / Facebook Татьяны Костенко

В Офисе президента Владимира Зеленского повесили картины известных украинских художников. На них изображены сюжеты с разными тематиками - от голых женщин до пингвинов и шаурмы.

Полотна гарант выбирал лично.

"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции Музея истории Киева для представления их в Офисе президента Украины", – сообщила в Facebook замдиректора музея Татьяна Костенко.

По ее словам, на стенах в ОП висет работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.

Пользователи отреагировали коротко: "Ужас".

Напомним, практически сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в его команде начала муссироваться тема переезда из старого здания Администрации президента на улице Банковая. Однако, на данный момент переезд административного состава, работающего с президентом Владимира Зеленским, с улицы Банковой в столице в Украинский дом на Европейской площади сейчас находится под вопросом из-за целого ряда проблем.