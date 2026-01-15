Сценарий "развешивания на фонарях": прогноз "беспощадного" бунта в РФ

В РФ очень долго накапливается внутреннее возмущение, говорит Ольга Курносова.

Раскрыта вероятность бунта в РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Курносовой:

В разных регионах РФ вспыхивают локальные протесты

Cекретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова прокомментировала вероятность нового революционного бунта в стране-агрессоре РФ.

"Революционные события накапливаются очень долго. Это похоже на снежную лавину: снег падает, падает, кажется, что все спокойно, он просто лежит. А потом в какой-то момент лавина сходит и погребает все под собой", - подчеркнула она в интервью Главреду.

По ее словам, в РФ очень долго накапливается внутреннее возмущение, поэтому в итоге не исключена реализация сценария "развешивания на фонарях".

"В разных регионах страны постоянно вспыхивают локальные протесты: где-то против утилизационного сбора, где-то по другим социальным или экономическим причинам", - говорит она.

При этом, по словам Курносовой, подобные низовые протесты все время вспыхивают в России.

"А потом все это накопилось, и идет без остановки. Поэтому такой сценарий для России вполне вероятен. Как писал классик, "Русский бунт – бессмысленный и беспощадный". Русский бунт может случиться в любой момент, если власть продолжает вести себя так, как она ведет себя сегодня", - добавила она.

Смотрите видео - интервью Ольги Курносовой:

Новый бунт в РФ: мнение Туки

Георгий Тука оценил вероятность внутренних потрясений в стране-агрессоре — России. Он отметил, что гипотетически сопротивление могло бы возникнуть на уровне элит, однако за последние годы, и особенно за два последних, Путин с окружением целенаправленно и результативно подавили любые проявления несогласия. В итоге, по его словам, в государстве практически исчезли силы, способные выступить как реальная оппозиция.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

