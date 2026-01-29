Укр
Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

Анна Ярославская
29 января 2026, 12:27обновлено 29 января, 13:05
20
Скажи мне, какая у тебя собака, и я скажу, кто ты. Эта житейская мудрость имеет под собой реальные основания.
Собаки
Собака может многое сказать о характере своего владельца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что порода вашей собаки говорит о вашем характере
  • Какая порода собаки говорит о том, что владелец - сдержанный и пунктуальный
  • Какие люди обычно выбирают такс и ретриверов

Многие замечали, что между хозяином и его питомцем часто возникает удивительное сходство — не только в характере, но порой и во внешних чертах. Иногда эта похожесть бросается в глаза — в манерах, взгляде или даже в походке. Что это - просто игра нашего воображения, случайное совпадение или в подобном сходстве кроется более глубокая связь?

Исследования и наблюдения показывают, что характер человека и выбор питомца действительно могут создавать удивительные параллели. Главред разобрался, что ваш выбор собаки говорит о вас?

Если вам интересно, понимают ли собаки человеческую речь, читайте материал: Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова.

Что характер вашей собаки говорит о вас

Исследование выявило связь между породами собак и доминирующими чертами характера их владельцев. По данным Кеннел-клуба, порода вашего питомца может многое рассказать о вашей личности.

Как это работает? Люди часто неосознанно выбирают питомца, чей характер и образ жизни отражают их собственные.

Как пишет Еxpress, исследовании приняли участие более 1500 владельцев шестнадцати популярных пород. Их оценивали по пяти основным чертам: экстраверсия, открытость, доброжелательность, эмоциональная устойчивость и добросовестность.

Бордер-терьер: их владельцы обычно обаятельны, энергичны и полны жизни.

Стаффордширский бультерьер: несмотря на историю бойцовской породы, эти собаки очень ласковы и терпеливы с детьми. Их хозяева считаются надежными и любящими.

Спрингер-спаниель: эта порода лучше всего подходит людям традиционных взглядов, сдержанным и пунктуальным.

Миниатюрный шнауцер: владельцы часто отличаются преданностью, организованностью и строгим соблюдением правил.

Уиппет: идеален для людей, любящих новые впечатления, склонных к риску и имеющих много хобби. Собаки этой породы ценят домашний уют.

Золотистый ретривер: лучше всего подходят эмоционально стабильным, позитивным и жизнерадостным людям.

Померанский шпиц: их хозяева часто бывают страстными, творческими и свободолюбивыми.

Лабрадор-ретривер: идеальный питомец для общительных людей. Их универсальность позволяет им быть как семейными компаньонами, так и рабочими собаками.

Такса: самой распространенной чертой среди владельцев такс является доверие.

Немецкая овчарка: хозяева этой породы чаще всего готовы прийти на помощь другим. Порода известна своей храбростью и универсальностью в службе.

Чихуахуа: исследование показало, что их владельцы чаще всего отличаются надежностью.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Как писал Главред, если вы часто принимаете гостей, то стоит помнить, что вечеринки могут серьезно нарушить распорядок дня, к которому привыкли домашние животные. В частности, собаки могут очень остро реагировать на приход гостей. Хотя приглашение друзей и родных в гости поначалу может радовать вашего питомца, но как только наступает обычное время отхода ко сну, некоторые собаки начинают капризничать, сигнализируя о том, что вечеринка затянулась. Детальнее читайте в материале: Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

