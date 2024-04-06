В Ростовской области РФ подорвали трубопровод - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о подрыве еще одного военного объекта в России – нефтепровода в населенном пункте Азов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, в ночь на 6 апреля в районе н.п. Азов Ростовской области был взорван трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта".

"Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Разведка уточняет, что объект использовался государством-агрессором РФ в военных целях.

Смотрите видео - В Ростовской области взорвали трубопровод:

Ранее в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море.

Также сообщалось, что ГУР открывает охоту на воздушные цели РФ - Кирилл Буданов раскрыл неожиданные детали.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 марта в захваченном Россией Крыму прогремели взрывы. В результате в Феодосии был уничтожен нефтепровод оккупантов.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.