В Ростовской области РФ подорвали трубопровод - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о подрыве еще одного военного объекта в России – нефтепровода в населенном пункте Азов.
Как сообщает пресс-служба ГУР, в ночь на 6 апреля в районе н.п. Азов Ростовской области был взорван трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта".
"Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Разведка уточняет, что объект использовался государством-агрессором РФ в военных целях.
Смотрите видео - В Ростовской области взорвали трубопровод:
Ранее в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море.
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Как сообщал Главред, в ночь на 3 марта в захваченном Россией Крыму прогремели взрывы. В результате в Феодосии был уничтожен нефтепровод оккупантов.
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
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