Собака исчезла на 11 лет и вернулась: правда поразила семью

Собака, исчезнувшая более десяти лет назад, нашлась случайно. Благодаря обновленным данным микрочипа питомец смог вернуться в семью.

https://glavred.info/life/sobaka-ischezla-na-11-let-i-vernulas-pravda-porazila-semyu-10752257.html Ссылка скопирована

Пропавшая собака воссоединилась с семьей спустя 11 лет / Коллаж Главред, фото: ACCT Philly

Вы узнаете:

Где все это время был пропавший пес

Почему поиски не дали результата

Как случилось неожиданное возвращение

Жители Филадельфии (США) стали свидетелями по-настоящему трогательной истории. Собака по кличке Форти вернулась к своей семье спустя почти 11 лет после загадочного исчезновения.

Питомца украли прямо со двора дома в 2015 году, и с тех пор о нем не было никаких новостей. Об этом пишет People.

видео дня

Исчезновение, которое изменило жизнь семьи

В тот день вместе с Форти пропала еще одна собака, однако она вскоре вернулась домой. Форти же словно исчез без следа. Семья не прекращала поиски, размещала объявления и надеялась на чудо, но годы шли, а надежда постепенно угасала.

Со временем владельцы были вынуждены принять тяжелую мысль о потере питомца и даже переехали в другой округ. Несмотря на это, они не забывали своего четвероногого друга и продолжали хранить память о нем.

Неожиданное возвращение спустя годы

Развязка произошла неожиданно. Сотрудники городской службы по контролю за животными обнаружили пожилого пса, который бродил по улицам в одиночестве. При проверке оказалось, что у него есть микрочип.

Больше 10 лет семья не могла найти любимого пса / Фото: ACCT Philly

Ключевым моментом стало то, что хозяйка собаки всего за два месяца до этого обновила контактные данные. Благодаря этому специалисты смогли быстро связаться с семьей и сообщить ошеломляющую новость.

Сначала владелица не поверила. Ей показалось, что это чья-то ошибка или розыгрыш. Но уже на следующий день семья отправилась в Филадельфию и впервые за более чем десять лет вновь увидела своего питомца.

Смотрите в видео о том, как семья встретила любимого питомца:

Ранее Главред писал о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Также сообщалось о том, что женщина купила "щенка", который ни разу не лаял. Позже выяснилось, что это лиса, и животному нашли новое место для жизни.

Вам может быть интересно:

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред