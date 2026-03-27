Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Собака исчезла на 11 лет и вернулась: правда поразила семью

Константин Пономарев
27 марта 2026, 10:32
Собака, исчезнувшая более десяти лет назад, нашлась случайно. Благодаря обновленным данным микрочипа питомец смог вернуться в семью.
Пропавшая собака воссоединилась с семьей спустя 11 лет / Коллаж Главред, фото: ACCT Philly

Вы узнаете:

  • Где все это время был пропавший пес
  • Почему поиски не дали результата
  • Как случилось неожиданное возвращение

Жители Филадельфии (США) стали свидетелями по-настоящему трогательной истории. Собака по кличке Форти вернулась к своей семье спустя почти 11 лет после загадочного исчезновения.

Питомца украли прямо со двора дома в 2015 году, и с тех пор о нем не было никаких новостей. Об этом пишет People.

видео дня

Исчезновение, которое изменило жизнь семьи

В тот день вместе с Форти пропала еще одна собака, однако она вскоре вернулась домой. Форти же словно исчез без следа. Семья не прекращала поиски, размещала объявления и надеялась на чудо, но годы шли, а надежда постепенно угасала.

Со временем владельцы были вынуждены принять тяжелую мысль о потере питомца и даже переехали в другой округ. Несмотря на это, они не забывали своего четвероногого друга и продолжали хранить память о нем.

Неожиданное возвращение спустя годы

Развязка произошла неожиданно. Сотрудники городской службы по контролю за животными обнаружили пожилого пса, который бродил по улицам в одиночестве. При проверке оказалось, что у него есть микрочип.

Больше 10 лет семья не могла найти любимого пса / Фото: ACCT Philly
Больше 10 лет семья не могла найти любимого пса / Фото: ACCT Philly

Ключевым моментом стало то, что хозяйка собаки всего за два месяца до этого обновила контактные данные. Благодаря этому специалисты смогли быстро связаться с семьей и сообщить ошеломляющую новость.

Сначала владелица не поверила. Ей показалось, что это чья-то ошибка или розыгрыш. Но уже на следующий день семья отправилась в Филадельфию и впервые за более чем десять лет вновь увидела своего питомца.

Смотрите в видео о том, как семья встретила любимого питомца:

Ранее Главред писал о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Также сообщалось о том, что женщина купила "щенка", который ни разу не лаял. Позже выяснилось, что это лиса, и животному нашли новое место для жизни.

Вам может быть интересно:

Об издании People

People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки животные домашние животные интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Одна категория товаров подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

Одна категория товаров подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

12:39Экономика
ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

11:57Фронт
Украина и Саудовская Аравия подписали важный документ - о чем договорились

Украина и Саудовская Аравия подписали важный документ - о чем договорились

11:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

Последние новости

12:39

Одна категория товаров подорожает на 7-8% в апреле: на что перепишут цены

12:34

Антонио Бандерас покинул Голливуд: что случилось с его здоровьем

12:28

Погода устроит "качели": прогноз синоптиков на апрель 2026 для Одессы

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

11:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
11:57

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

11:57

ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

11:52

Украинские дроны сорвали план Путина нажиться на иранском конфликте – The Telegraph

11:38

Украина и Саудовская Аравия подписали важный документ - о чем договорились

Реклама
11:15

Цены на мясо снизились, но ненадолго: что будет в апреле

11:04

"Набираю этот вес гадский": Alyona Alyona сообщила о возвращении диагноза

10:56

"Это будет невероятно": Джоан Роулинг оценила первый тизер нового "Гарри Поттера"Видео

10:54

Курс доллара может пробить новый психологический рубеж: чего ожидать в апреле

10:45

Будут ли высылать повестки через "Дию": Минцифры поставило точку в слухах

10:32

Собака исчезла на 11 лет и вернулась: правда поразила семьюВидео

10:14

Облачно и дождливо: какая погода будет в Харькове на выходных

10:13

Украинцы хотят видеть Партию Буданова в парламенте: результаты опроса

10:11

Что будет с долларом и евро: прогноз курса валют на начало апреля

10:02

"На неблагодарных людей": Кондратюк жестко ответил Виталию Козловскому

09:47

56-летняя Джей Ло "разорвала" выступлением в прозрачном костюмеВидео

Реклама
09:46

Контратаки ВСУ срывают планы оккупантов: ISW прогнозирует неудачу РФ

09:19

Ночной горшок для Лукашенко: Портников объяснил, что означает визит в КНДРмнение

08:58

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

08:58

Ситуация накаляется, США и Иран готовятся к потенциальной битве: что известно

08:36

15 тысяч евро за переезд в Испанию: как получить дом у моря

08:28

Гороскоп на завтра, 28 марта: Скорпионам - кризис, Козерогам - сюрприз

07:52

РФ ударила по жилой многоэтажке в Харькове: сколько людей пострадалоФото

07:06

Взрывы в РФ: дроны атаковали крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений

05:11

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

04:30

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

04:02

Почему кот внезапно вздрагивает от прикосновения — объяснение удивитВидео

03:30

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяцВидео

02:51

Отказ был смертным приговором: зачем люди на самом деле чокаются бокаламиВидео

02:14

Почему успешные люди всегда включают бесшумный режим: объяснение ученых удивит

01:33

РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

01:06

Как продолжить "жизнь" сыра в холодильнике: советы для разных сортов

26 марта, четверг
23:48

Как понять, что кот счастлив: 8 признаков, что вы для него самый близкий человек

23:03

Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

22:28

Кого ждёт денежный прорыв в апреле 2026: гороскоп на месяц от Анжелы Перл

21:52

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормкиВидео

Реклама
21:50

Украина — Швеция: команда Реброва уступила шведам, подробности матча

21:41

В некоторых областях особенно заметно — почему растет цена пасхальной корзины

21:19

Стеклянные фляги в армии СССР - недорогая замена металлу или вынужденная необходимость

20:55

Пасхальная корзина 2026 года ударит по кошельку: назван самый дорогой продукт

20:54

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

20:33

Ранние посевы — что можно сеять в открытый грунт уже в марте

20:29

"Спецура" и танки-приманки: ВСУ разгромили оккупантов на важном направлении

20:12

Буданов объявил о крупном обмене пленными: когда он состоится

19:44

Почему гибнет рассада: что категорически нельзя делать

19:41

Месяц станет переломным: какой знак зодиака ждет судьбоносный апрель 2026

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять