Собаки сбежали от похитителей и преодолели 17 километров — трогательная история

Вы узнаете:
- Где были замечены семь собак, идущих по дороге
- От кого бежали животные
- Удалось ли им вернуться домой
В Китае история о семи собаках, которые сбежали от похитителей и вместе отправились домой, стала вирусной и тронула миллионы людей. Об этом пишет South China Morning Post, передает Главред.
Где и когда заметили собак
Инцидент произошел 16 марта в Чанчуне провинции Цзилинь. Пользователь по фамилии Лу снял, как семь собак движутся вдоль оживленной автомагистрали.
На кадрах видно, как животные держатся вместе: они окружили раненую немецкую овчарку, а корги, который шел впереди, постоянно оглядывался, проверяя, все ли рядом.
"Они похожи на стаю маленьких братьев, попавших в беду, двигаются в унисон — совсем не похожи на бездомных собак", — рассказал свидетель происшествия.
Мужчина пытался отвести собак в безопасное место, но они игнорировали его, продолжая свой путь.
Собакам удалось вернуться домой
Известно, что все собаки родом из одного села, где они привыкли гулять вместе и имеют тесную связь.
По словам волонтеров, животных могли похитить владельцы магазина собачьего мяса, вероятно, они сбежали из грузовика. Для их поиска даже использовали дрон, чтобы отследить маршрут и помочь вернуть их домой.
Все семь собак вернулись к своим хозяевам. Они принадлежали трем разным семьям и преодолели около 17 км, чтобы добраться домой.
"Нам так повезло, что они вернулись, а не стали едой", — сказал один из владельцев.
Об источнике: South China Morning Post
