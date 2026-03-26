Собаки сбежали от похитителей и преодолели 17 километров — трогательная история

Мария Николишин
26 марта 2026, 15:10
История этих собак тронула миллионы людей.
Собаки сбежали от похитителей и преодолели 17 километров — трогательная история
Собаки преодолели 17 километров, чтобы спастись / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Где были замечены семь собак, идущих по дороге
  • От кого бежали животные
  • Удалось ли им вернуться домой

В Китае история о семи собаках, которые сбежали от похитителей и вместе отправились домой, стала вирусной и тронула миллионы людей. Об этом пишет South China Morning Post, передает Главред.

Где и когда заметили собак

Инцидент произошел 16 марта в Чанчуне провинции Цзилинь. Пользователь по фамилии Лу снял, как семь собак движутся вдоль оживленной автомагистрали.

На кадрах видно, как животные держатся вместе: они окружили раненую немецкую овчарку, а корги, который шел впереди, постоянно оглядывался, проверяя, все ли рядом.

"Они похожи на стаю маленьких братьев, попавших в беду, двигаются в унисон — совсем не похожи на бездомных собак", — рассказал свидетель происшествия.

Мужчина пытался отвести собак в безопасное место, но они игнорировали его, продолжая свой путь.

Собакам удалось вернуться домой

Известно, что все собаки родом из одного села, где они привыкли гулять вместе и имеют тесную связь.

По словам волонтеров, животных могли похитить владельцы магазина собачьего мяса, вероятно, они сбежали из грузовика. Для их поиска даже использовали дрон, чтобы отследить маршрут и помочь вернуть их домой.

Все семь собак вернулись к своим хозяевам. Они принадлежали трем разным семьям и преодолели около 17 км, чтобы добраться домой.

"Нам так повезло, что они вернулись, а не стали едой", — сказал один из владельцев.

Собаки сбежали от похитителей и преодолели 17 километров — трогательная история

Полное видео о том, как собаки дружно искали дорогу домой, вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

Ранее мы также рассказывали, что женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения. Когда щенка привезли домой, хозяйку немного насторожили его непропорционально большие лапы.

В то же время владелица собаки породы хаски была поражена результатами генетического теста своего питомца. Анализ показал, что у пса по кличке Бодхи необычно высокий показатель так называемой "волчьей сущности".

Об источнике: South China Morning Post

South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) — старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Она была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров.

С 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

SCMP Group сообщила о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год — 246 миллионов долларов), операционной прибыли — 419 миллионов долларов (2005 год — 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью.

Цена продажи газеты составляет 9 долларов США каждый день с понедельника по субботу и 10 долларов США в воскресенье. Также доступна скидка на студенческую подписку.

