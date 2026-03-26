Собаки сбежали от похитителей и преодолели 17 километров — трогательная история

Собаки преодолели 17 километров, чтобы спастись

В Китае история о семи собаках, которые сбежали от похитителей и вместе отправились домой, стала вирусной и тронула миллионы людей. Об этом пишет South China Morning Post, передает Главред.

Инцидент произошел 16 марта в Чанчуне провинции Цзилинь. Пользователь по фамилии Лу снял, как семь собак движутся вдоль оживленной автомагистрали.

На кадрах видно, как животные держатся вместе: они окружили раненую немецкую овчарку, а корги, который шел впереди, постоянно оглядывался, проверяя, все ли рядом.

"Они похожи на стаю маленьких братьев, попавших в беду, двигаются в унисон — совсем не похожи на бездомных собак", — рассказал свидетель происшествия.

Мужчина пытался отвести собак в безопасное место, но они игнорировали его, продолжая свой путь.

Известно, что все собаки родом из одного села, где они привыкли гулять вместе и имеют тесную связь.

По словам волонтеров, животных могли похитить владельцы магазина собачьего мяса, вероятно, они сбежали из грузовика. Для их поиска даже использовали дрон, чтобы отследить маршрут и помочь вернуть их домой.

Все семь собак вернулись к своим хозяевам. Они принадлежали трем разным семьям и преодолели около 17 км, чтобы добраться домой.

"Нам так повезло, что они вернулись, а не стали едой", — сказал один из владельцев.

Ранее мы также рассказывали, что женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения. Когда щенка привезли домой, хозяйку немного насторожили его непропорционально большие лапы.

В то же время владелица собаки породы хаски была поражена результатами генетического теста своего питомца. Анализ показал, что у пса по кличке Бодхи необычно высокий показатель так называемой "волчьей сущности".

Читайте также:

Об источнике: South China Morning Post South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) — старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия. Она была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем.

