Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

В Джорджии собаку оставили на обочине в переноске с оскорбительной запиской. Приют начал расследование и пытается найти виновных в жестоком поступке.

Сотрудники приюта нашли брошенную собаку / Коллаж Главред, Pexels, Facebook

В американском штате Джорджия разгорается скандал вокруг жестокого обращения с животным. Маленькую собаку нашли брошенной на обочине дороги в переноске, а рядом с ней находилась записка, содержание которой поразило даже опытных сотрудников приюта.

Инцидент произошел вечером 17 марта в Россвилле. По данным приюта для животных округа Уокер WCAS, животное было найдено службой контроля неподалеку от одного из перекрестков. Об этом пишет Newsweek.

Когда специалисты открыли переноску, внутри оказалась испуганная собака и прикрепленная к ней записка с оскорблениями и призывами к насилию.

Сотрудники приюта признались, что подобного обращения им видеть еще не приходилось. Несмотря на то что в США ежегодно в приюты попадают миллионы собак, этот случай выделяется своей жестокостью.

Что известно о состоянии собаки

Животное оказалось сильно напуганным и дезориентированным. По словам женщины, которая первой обнаружила собаку, питомец не понимал, что происходит, и постоянно нервничал. При осмотре выяснилось, что у него нет микрочипа, который помог бы установить владельца.

Сейчас собака находится под наблюдением специалистов из приюта WCAS, ей оказывают необходимую помощь и пытаются подготовить к дальнейшему пристройству в новую семью.

Приют ищет виновных

Представители приюта обратились к местным жителям с просьбой помочь установить личность человека, оставившего животное. Власти уже изучают записи с камер наблюдения в районе, где была найдена переноска.

Вместе с собакой оставили записку / Фото: Walker County Animal Shelter

"Эта собака глупая! Я его нашел, но он слишком тупой, чтобы держать его в качестве питомца. Лучше всего подойдёт пуля. Он перелезал через заборы или рыл ямы. Он убегал от всех, писал в доме. Вот почему он здесь", - говорилось в записке.

Ранее Главред писал о том, что женщина купила "щенка", который ни разу не лаял. Позже выяснилось, что это лиса, и животному нашли новое место для жизни.

Также сообщалось о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Newsweek

