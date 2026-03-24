Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

Константин Пономарев
24 марта 2026, 17:26
В Джорджии собаку оставили на обочине в переноске с оскорбительной запиской. Приют начал расследование и пытается найти виновных в жестоком поступке.
Сотрудники приюта нашли брошенную собаку
Сотрудники приюта нашли брошенную собаку

В американском штате Джорджия разгорается скандал вокруг жестокого обращения с животным. Маленькую собаку нашли брошенной на обочине дороги в переноске, а рядом с ней находилась записка, содержание которой поразило даже опытных сотрудников приюта.

Инцидент произошел вечером 17 марта в Россвилле. По данным приюта для животных округа Уокер WCAS, животное было найдено службой контроля неподалеку от одного из перекрестков. Об этом пишет Newsweek.

Когда специалисты открыли переноску, внутри оказалась испуганная собака и прикрепленная к ней записка с оскорблениями и призывами к насилию.

Сотрудники приюта признались, что подобного обращения им видеть еще не приходилось. Несмотря на то что в США ежегодно в приюты попадают миллионы собак, этот случай выделяется своей жестокостью.

Что известно о состоянии собаки

Животное оказалось сильно напуганным и дезориентированным. По словам женщины, которая первой обнаружила собаку, питомец не понимал, что происходит, и постоянно нервничал. При осмотре выяснилось, что у него нет микрочипа, который помог бы установить владельца.

Сейчас собака находится под наблюдением специалистов из приюта WCAS, ей оказывают необходимую помощь и пытаются подготовить к дальнейшему пристройству в новую семью.

Приют ищет виновных

Представители приюта обратились к местным жителям с просьбой помочь установить личность человека, оставившего животное. Власти уже изучают записи с камер наблюдения в районе, где была найдена переноска.

Вместе с собакой оставили записку
Вместе с собакой оставили записку / Фото: Walker County Animal Shelter

"Эта собака глупая! Я его нашел, но он слишком тупой, чтобы держать его в качестве питомца. Лучше всего подойдёт пуля. Он перелезал через заборы или рыл ямы. Он убегал от всех, писал в доме. Вот почему он здесь", - говорилось в записке.

Ранее Главред писал о том, что женщина купила "щенка", который ни разу не лаял. Позже выяснилось, что это лиса, и животному нашли новое место для жизни.

Также сообщалось о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

17:28Украина
Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:28Украина
Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробности

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробности

16:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

Последние новости

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:26

Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

17:11

Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

17:09

"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с ПавликомВидео

Реклама
16:44

У трех китайских знаков зодиака сбудутся все мечты до конца года – кто они

16:40

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробностиФото

16:35

Повестку могут вручить в любом месте: раскрыт важный алгоритм работы ТЦК

16:35

Элита советского общества: какие профессии ценились больше всего в СССР

16:33

"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

16:21

Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

16:13

Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

16:04

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

15:51

Атомная бомба упала в огород фермера: соседи кричали о конце света

15:25

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

15:21

Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

Реклама
15:07

Черное золото Украины: как добывают нефть и почему ее не могут добыть всю

14:54

В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУФото

14:39

"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

14:35

"Он похитил обоих сыновей, а я бессильна": мать больше года борется за детей

14:26

"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

14:24

Странный лайфхак времен СССР: зачем в фары авто заливали тормозную жидкость

14:19

Сокровища со свалки: в мусоре нашли бриллианты за миллионы гривен

13:41

Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:32

Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

13:18

В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года" – СМИ

13:06

Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

13:02

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не всеВидео

12:42

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

11:51

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

Реклама
11:49

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталіФото

11:48

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФФото

11:30

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

11:25

"Все делает тихо": близкая подруга Меган Маркл вывалила всю правду

11:23

На Ровенщине резко пригреет, но есть нюанс: когда погода резко изменится

11:08

РФ атаковала 11 областей Украины: президент раскрыл количество жертвФото

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

10:51

"Пару лет войны, но без США": что происходит за кулисами мирных переговоров - СМИ

10:49

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы: кому нужно молиться в этот день

10:35

Совсем не Прибалтика - как правильно называть страны у Балтийского моря

