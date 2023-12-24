Следующий год станет полным сюрпризов для Украины.

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Оружие с искусственным интелектом: в Париже готовят поддержку для Украины / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН, Википедия

В январе 2024 года в Париже приступит к работе Коалиция артиллерии для усиления украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената парламента Франции рассказал, что для Украины крайне важно усиление огневой мощи с помощью поставок артиллерийских систем союзниками.

По словам Гаврилюка, в приоритете приобретений Украинские силы обороны указывают самоходные установки Caesar. Всё дело в том, что именно это вооружение продемонстрировало высокую эфективность и точность.

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Использование искусственного интеллекта

Помимо прочего, Иван Гаврилюк сообщил, что в новом году планируется испытание управления огнем артиллерийских установок с помощью искусственного интелекта.

Заместитель министра обороны утверждает, что искусственный интелект может сократить использование боеприпасов, которое идет просто для того, чтобы пристреляться. Также он убежден, что это увеличит поражение целей примерно на 30%.

Однако несмотря на это министр всё равно акцентировал внимание на том, чтои Украина по прежнему нуждается в увеличении количества поставок боеприпасов на САУ Caesar.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, украинские артиллеристы на фронте начинают испытывать серьезные трудности из-за недостатка боеприпасов. Причиной этого стало сокращение военной помощи от Соединенных Штатов.

Также стало известно, что украинские заводы готовы изготавливать боеприпасы для миллиона дронов, которые передадут украинским защитникам в 2024 году. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram.

Помимо прочего, правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, куда вошли, в частности, зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним, идет речь на сайте Бундестага.

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