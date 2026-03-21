Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопаты

Вы узнаете:
- Как можно превратить пень в труху
- Что понадобится для того, чтобы избавиться от пня в саду
- Когда лучше всего избавляться от пней
Пень на участке — проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Удалить его бывает непросто: копать тяжело, а техника есть не у всех. Но есть более простой способ избавиться от пня без лишних усилий и затрат.
Главред разобрался, как быстро уничтожить пень.
Чтобы удалить пень со своего участка можно воспользоваться методом наших бабушек и дедушек. Уже через 3 месяца верхушка пня размягчится, а через 4-6 месяцев его можно будет легко удалить обычной лопатой, пишет Nufărul Furniture.
Что залить в пень чтобы он сгнил?
Вам понадобится:
- дрель с длинными сверлами;
- хорошо перепревший компост;
- мульча (солома или кора);
- вода;
- брезент, чтобы удерживать влагу внутри.
Как удалить пень, не выкорчевывая его?
Сделайте отверстия глубиной 10-15 см в верхней части пня – равномерно по всей поверхности.
Заполните их компостом и полейте, чтобы создать благоприятную среду для микроорганизмов. Важно поддерживать влажность, но не заливать водой.
Чтобы сохранить тепло и ускорить процесс, накройте пень мульчей и брезентом.
Как это работает? Отверстия в бревне удерживают влагу, компост запускает процесс разложения, а мульча сохраняет тепло и ускоряет процесс разложения.
Для большей безопасности можно посеять рядом клевер – он укрепит почву и предотвратит разрастание сорняков.
Если вы хотите немного ускорить процесс, добавьте в отверстия съедобный мицелий грибов – это экологично и эффективно.
Периодически осматривайте пень – как только он размягчится, разбейте его зубилом или просто выкопайте лопатой. Весь процесс занимает 4-6 месяцев, в зависимости от размера и вида дерева.
Лучшее время для удаления пня – весна или осень, когда почва активно "оживает", и микроорганизмы работают на полную мощность.
Если вам интересен еще один способ, который поможет избавиться от старого пня, смотрите видео Youtube-канала "Сад, огород своими руками":
Как писал Главред, старый пень на вашем участке может стать не только проблемой, но и потенциальным источником для создания полезных вещей и элементов ландшафтного дизайна.
О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками"
На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.
Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.
"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.
