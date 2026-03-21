StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопаты

Анна Ярославская
21 марта 2026, 15:07обновлено 21 марта, 15:41
Что залить в пень, чтобы он сгнил? Назван проверенный способ.
Пень
Как удалить пень своими руками без техники / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как можно превратить пень в труху
  • Что понадобится для того, чтобы избавиться от пня в саду
  • Когда лучше всего избавляться от пней

Пень на участке — проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Удалить его бывает непросто: копать тяжело, а техника есть не у всех. Но есть более простой способ избавиться от пня без лишних усилий и затрат.

Главред разобрался, как быстро уничтожить пень.

Чтобы удалить пень со своего участка можно воспользоваться методом наших бабушек и дедушек. Уже через 3 месяца верхушка пня размягчится, а через 4-6 месяцев его можно будет легко удалить обычной лопатой, пишет Nufărul Furniture.

Что залить в пень чтобы он сгнил?

Вам понадобится:

  • дрель с длинными сверлами;
  • хорошо перепревший компост;
  • мульча (солома или кора);
  • вода;
  • брезент, чтобы удерживать влагу внутри.

Как удалить пень, не выкорчевывая его?

Сделайте отверстия глубиной 10-15 см в верхней части пня – равномерно по всей поверхности.

Заполните их компостом и полейте, чтобы создать благоприятную среду для микроорганизмов. Важно поддерживать влажность, но не заливать водой.

Чтобы сохранить тепло и ускорить процесс, накройте пень мульчей и брезентом.

Как это работает? Отверстия в бревне удерживают влагу, компост запускает процесс разложения, а мульча сохраняет тепло и ускоряет процесс разложения.

Для большей безопасности можно посеять рядом клевер – он укрепит почву и предотвратит разрастание сорняков.

Если вы хотите немного ускорить процесс, добавьте в отверстия съедобный мицелий грибов – это экологично и эффективно.

Периодически осматривайте пень – как только он размягчится, разбейте его зубилом или просто выкопайте лопатой. Весь процесс занимает 4-6 месяцев, в зависимости от размера и вида дерева.

Лучшее время для удаления пня – весна или осень, когда почва активно "оживает", и микроорганизмы работают на полную мощность.

Если вам интересен еще один способ, который поможет избавиться от старого пня, смотрите видео Youtube-канала "Сад, огород своими руками":

Как писал Главред, старый пень на вашем участке может стать не только проблемой, но и потенциальным источником для создания полезных вещей и элементов ландшафтного дизайна. Детальнее читайте в материале: Можно не удалять: что делать со старым пнем на участке.

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками"

На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.

Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.

"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород сад
